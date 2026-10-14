Wilfredo Leon opuści Polskę? Kolosalna oferta z Turcji może zmienić wszystko

Sensacyjne wieści dotyczące przyszłości przyjmującego reprezentacji Polski przekazał Jakub Balcerzak. Siatkarski ekspert ujawnił kulisy ewentualnego transferu podczas transmisji na żywo w programie „Prawda Siatki” na platformie YouTube.

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– Z tego, co udało mi się dowiedzieć w ostatnich dwóch dniach, to temat rzeczywiście jest i jest grany od początku mistrzostw Europy. Z tego, co wiem, to nie jest jeszcze zamknięty, ponieważ sam zainteresowany ma czekać na to, jakie decyzje zapadną w Lublinie w kontekście sezonu 2027/2028. Natomiast trzeba powiedzieć otwarcie – mówimy w przypadku Halkbanku o najwyższym możliwym kontrakcie obecnie w męskiej siatkówce. Myślę, że mówimy tu o kwocie powyżej 1,5 mln euro netto – powiedział Balcerzak.

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Wilfredo Leon przed trudnym wyborem. Co zrobi przyjmujący?

Pochodzący z Kuby zawodnik zasilił szeregi lubelskiego klubu w 2024 roku, dokładając dużą cegiełkę do wywalczenia mistrzostwa i wicemistrzostwa kraju, a także Pucharu Polski. Obecnie jednak włodarze znad Bosforu robią wszystko, by skusić kolejną gwiazdę PlusLigi do zmiany barw klubowych. Kwestia przenosin nie jest jeszcze przesądzona, gdyż siatkarz chce najpierw poznać wizję włodarzy Bogdanki LUK na sezon 2027/2028. Wiadomo na pewno, że w nadchodzących rozgrywkach 2026/2027 kibice będą mogli oglądać go na polskich parkietach.

Halkbank Ankara to prawdziwa potęga w tureckiej siatkówce i niezwykle bogaty klub z bogatą historią triumfów na krajowym podwórku. Jeśli kwota wspomniana przez Jakuba Balcerzaka okaże się prawdziwa, będziemy mieli do czynienia z absolutnym rekordem płacowym. Decyzja należy teraz do samego Leona, a środowisko siatkarskie z wypiekami na twarzy obserwuje, jak zakończy się ta transferowa saga.