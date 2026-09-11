Wiktor Przyjemski z brązowym medalem mistrzostw świata. Kto zdobył złoto?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-11 20:45

Wiktor Przyjemski wywalczył brązowy medal mistrzostw świata juniorów na żużlu. Polak zajął drugie miejsce w finałowym turnieju Speedway Grand Prix2 w duńskim Vojens. Poznaj szczegóły rywalizacji młodych żużlowców.

Dolna część motocykla żużlowego w ruchu na torze. O sukcesie Wiktora Przyjemskiego przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Motocykl żużlowy pędzi po ciemnym torze, wzbijając w powietrze grudki ziemi spod kół.

Triumf Duńczyków w MŚJ na żużlu

W piątek w Vojens odbył się ostatni, trzeci turniej mistrzostw świata juniorów. Wiktor Przyjemski zajął drugie miejsce, co zapewniło mu brązowy medal całego cyklu. Zwycięzcą zawodów w Danii został reprezentant gospodarzy Nicolai Heiselberg. Złoty medal mistrzostw świata wywalczył Duńczyk Mikkel Andersen, który w finałowym turnieju uplasował się na dziewiątej pozycji.

W klasyfikacji końcowej mistrzostw Andersen zgromadził 46 punktów. Srebrny medal zdobył Heiselberg z dorobkiem 42 punktów, a Przyjemski zapisał na swoim koncie 38 oczek. Polak, triumfator cyklu w 2024 roku oraz wicemistrz z 2025 roku, wygrał inauguracyjne zmagania w szwedzkiej Malilli, jednak z powodu kontuzji musiał opuścić drugi turniej w Łodzi.

Miejsca pozostałych Polaków

W finałowych zawodach w Vojens startowali również inni reprezentanci Polski. Antoni Mencel zajął siódme miejsce, Maksymilian Pawełczak był dwunasty, a Kevin Małkiewicz trzynasty. W klasyfikacji generalnej MŚJ najwyżej z nich uplasował się Pawełczak, kończąc rywalizację na szóstej pozycji. Małkiewicz zajął 11. miejsce, a Mencel sklasyfikowany został na 12. lokacie.

Zmagania juniorów poprzedzają rywalizację seniorów. W sobotę w Vojens odbędzie się przedostatnia runda cyklu Speedway Grand Prix, w której liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Kibice żużla z niecierpliwością oczekują kolejnych emocji na duńskim torze.

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