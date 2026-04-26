Widzew Łódź triumfuje w Ekstraklasie. Kto zapewnił zwycięstwo nad Motorem Lublin?

Pewne zwycięstwo Widzewa nad Motorem

Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Motorem Lublin zakończył się wynikiem 2:0, co świadczy o skuteczności i dobrej dyspozycji gospodarzy. Pierwsza bramka padła już w 15. minucie spotkania, kiedy to Carlos Isaac wpisał się na listę strzelców, dając Widzewowi prowadzenie 1:0. To wczesne trafienie z pewnością ustawiło mecz i dodało pewności siebie łódzkiej drużynie, która kontrolowała przebieg pierwszej połowy.

Druga połowa rozpoczęła się od kolejnej bramki dla Widzewa Łódź. W 55. minucie spotkania Lukas Lerager podwyższył wynik na 2:0, pieczętując dominację gospodarzy na boisku. Motor Lublin, mimo starań, nie zdołał odpowiedzieć na trafienia rywali, co ostatecznie przypieczętowało ich porażkę w tym ligowym starciu. Widownia licząca 17 338 osób była świadkiem pewnej wygranej.

Kto otrzymał żółte kartki w meczu?

Spotkanie Widzew Łódź – Motor Lublin nie obyło się bez interwencji sędziego Łukasza Kuźmy z Białegostoku, który musiał sięgnąć po żółte kartki. W drużynie Widzewa napomniani zostali Juljan Shehu oraz Fran Alvarez, co pokazuje, że emocje na boisku były wysokie i nie brakowało zaciętych pojedynków. Obaj zawodnicy będą musieli uważać w kolejnych meczach.

Po stronie Motoru Lublin żółtą kartką ukarany został Bright Ede. Skład Widzewa Łódź obejmował między innymi Bartłomieja Drągowskiego, Przemysława Wiśniewskiego i Sebastiana Bergiera, natomiast w Motorze Lublin wystąpili Gasper Tratnik, Arkadiusz Najemski i Karol Czubak, walcząc o każdy metr boiska. Zmiany takie jak wejście Marcela Krajewskiego czy Jakuba Łabojki próbowały ożywić grę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.