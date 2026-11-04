Czwarte zwycięstwo Dzików Warszawa w PE FIBA. Kto próbował ich powstrzymać?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-04 22:21

Koszykarze Dzików Warszawa odnieśli czwarte zwycięstwo w Pucharze Europy FIBA, pokonując na własnym parkiecie MZT Skopje Aerodrom 89:66. Drużyna Dzików Warszawa umocniła się na pozycji lidera grupy E, pokazując wysoką formę mimo braku kluczowego zawodnika.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w czarnym stroju kozłuje piłkę obok przeciwnika na boisku podczas meczu.

Pewna wygrana Dzików Warszawa

Koszykarze Dzików Warszawa zdominowali środowe spotkanie z MZT Skopje Aerodrom, triumfując 89:66 w 5. kolejce Pucharu Europy FIBA. Kwarty kończyły się wynikami 20:17, 27:14, 24:17 oraz 18:18. Warszawski zespół odniósł już czwarte zwycięstwo, umacniając swoją pozycję na czele tabeli grupy E.

Najlepszym strzelcem gospodarzy okazał się Krzysztof Kempa, który zdobył 19 punktów. Świetnie zaprezentowali się również Joseph Grard III z 18 oczkami na koncie oraz Austin Luke, dokładając 15 punktów. Zespołowa gra i wysoka skuteczność zapewniły polskiej drużynie zdecydowaną przewagę nad rywalami z Macedonii Północnej.

Decydująca walka na deskach

Mimo nieobecności Amerykanina Zane'a Watermana, Dziki Warszawa wygrały rywalizację o zbiórki 46:38. Kluczowym elementem zwycięstwa były rzuty z dystansu - gospodarze trafili 15 z 38 prób zza linii 6,75 m, co dało im skuteczność na poziomie 39,5 procent. Dla gości najwięcej punktów zdobył Adem Mekić (11).

W 6. kolejce, rozpoczynającej rundę rewanżową pierwszego etapu, brązowy medalista mistrzostw Polski podejmie estoński Tartu Ulikool. W pierwszym meczu tych drużyn Dziki triumfowały na wyjeździe 103:76. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej fazy rozgrywek.

 

ROLKI