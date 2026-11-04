Śląsk Wrocław przegrywa z Cosea JL Bourg-en-Bresse w Pucharze Europy. Porażka mimo walki

Porażka na własnym parkiecie

Koszykarze Śląska Wrocław musieli uznać wyższość rywali z Francji w meczu szóstej kolejki grupy C Pucharu Europy. Wrocławski zespół przegrał z Cosea JL Bourg-en-Bresse 84:88. Spotkanie od początku było trudne dla gospodarzy, którzy przegrali pierwszą kwartę 20:27, a drugą nieznacznie 19:20.

W trzeciej kwarcie Śląsk Wrocław zagrał lepiej, wygrywając 21:14 i odrabiając część strat. Niestety, czwarta odsłona zakończyła się wynikiem 24:27 dla gości, co przypieczętowało ich ostateczne zwycięstwo. Po tej porażce drużyna ze stolicy Dolnego Śląska pozostaje z zaledwie jedną wygraną na koncie w trwających rozgrywkach Pucharu Europy.

Kto zdobywał punkty?

W barwach Śląska Wrocław najskuteczniejszy okazał się Devin Robinson, który zdobył 18 punktów. Dobrze zaprezentowali się również Jakub Nizioł z dorobkiem 14 punktów oraz Tymoteusz Sternicki, który dorzucił 12 oczek. Paul Scruggs zakończył spotkanie z 11 punktami na koncie.

Dla francuskiego zespołu Cosea JL Bourg-en-Bresse najwięcej punktów zdobył Trey Woodbury, kończąc mecz z dorobkiem 16 oczek. Tyrese Samuel zapisał na swoim koncie 14 punktów, a Keith Jordan Jr i Tyger Cambell dołożyli po 13 punktów. Wyróżnił się także Johny Berhanemeskel, zdobywca 10 punktów.