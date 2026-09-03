Magdalena Fręch żegna się z US Open. Kto pozostał w grze?

Porażka z rozstawioną Amerykanką

Magdalena Fręch nie zdołała awansować do kolejnej fazy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała swój inauguracyjny pojedynek z reprezentującą Stany Zjednoczone Ivą Jovic, która w drabince turniejowej rywalizuje z czternastym numerem startowym.

Spotkanie pierwszej rundy zakończyło się w dwóch partiach na korzyść amerykańskiej zawodniczki. Mecz zakończył się wynikiem 7:5, 6:3 dla Jovic, co ostatecznie przekreśliło szanse Polki na dalszy udział w tegorocznej edycji zawodów.

Kto zagra w drugiej rundzie?

Po odpadnięciu Magdaleny Fręch, z polskich tenisistek w rywalizacji singlowej pozostała już tylko Iga Świątek. Nasza reprezentantka wyjdzie na kort w czwartek, aby w spotkaniu drugiej rundy zmierzyć się z argentyńską zawodniczką Nadią Podoroską.

Początek nowojorskiego turnieju okazał się bardzo trudny dla większości polskich uczestniczek. Swoje pierwsze mecze przegrały wcześniej Maja Chwalińska i Magda Linette, kończąc tym samym rywalizację w grze pojedynczej na etapie pierwszej rundy.