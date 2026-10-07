Turniej WTA w Pekinie. Maja Chwalińska odpada w deblu po trudnym meczu

Trudne starcie z faworytkami

Maja Chwalińska i Nikola Bartunkova nie sprostały wyzwaniu w 2. rundzie turnieju debla. W środę polsko-czeski duet zmierzył się z najwyżej rozstawionymi zawodniczkami, którymi były Czeszka Katerina Siniakova oraz Chinka Shuai Zhang. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:6, 1:6 na korzyść faworytek.

Przeciwniczki dominowały na korcie od pierwszych minut spotkania. Chwalińska i Bartunkova nie zdołały nawiązać równorzędnej walki, co przełożyło się na szybkie zakończenie rywalizacji w obu setach na niekorzyść polsko-czeskiej pary.

Koniec singlowych marzeń Chwalińskiej

Wcześniej polska tenisistka rywalizowała również w turnieju singlowym w Pekinie. Mimo że Maja Chwalińska była rozstawiona z numerem 17., jej udział w grze pojedynczej również zakończył się szybko. Zawodniczka pożegnała się z zawodami już w swoim pierwszym meczu.

W 2. rundzie singla przeciwniczką Polki była Dajana Jastremska. Ukrainka pokonała Chwalińską w dwóch setach, wygrywając to spotkanie z wynikiem 6:3, 6:1 i eliminując ją z dalszej rywalizacji w grze pojedynczej.