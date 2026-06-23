Turniej WTA w Eastbourne. Katarzyna Piter odpadła w pierwszej rundzie

Porażka w pierwszej rundzie

Katarzyna Piter i Rosjanka Maria Kozyrewa pożegnały się z rywalizacją na trawiastych kortach w Eastbourne. W pierwszej rundzie debla turnieju WTA 250 przegrały z Holenderką Isabelle Haverlag i Brytyjką Maią Lumsden. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:6, 6:4, 10-4 dla rywalek polsko-rosyjskiej pary.

Początek meczu był udany dla Piter i Kozyrewy, które wygrały pierwszego seta 6:3. W drugiej partii lepsze okazały się jednak Haverlag i Lumsden, zwyciężając 6:4. O awansie zadecydował super tie-break, w którym dominowały reprezentantki Holandii i Wielkiej Brytanii, wygrywając pewnie 10-4.

Awans Polaka w deblu mężczyzn

W przeciwieństwie do Katarzyny Piter, sukces w Eastbourne odnotował Jan Zieliński. Polski tenisista w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej. Ich występ to dobra wiadomość dla polskich kibiców tenisa.

W walce o półfinał polsko-brytyjski duet zmierzy się z wymagającymi rywalami. W środowym meczu ich przeciwnikami będzie argentyńska para Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli. Zwycięstwo w tym spotkaniu przybliży Zielińskiego do triumfu w całym turnieju.