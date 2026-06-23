Ekstraliga żużlowa dla Betard Sparty Wrocław. Kto zgarnął punkt bonusowy?

Betard Sparta Wrocław zdominuje ten zaległy mecz

Zaległe spotkanie ósmej kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej zakończyło się pewnym zwycięstwem gospodarzy. Miejscowy zespół pokonał gości z wynikiem 51:39. Taki rezultat oznacza, że wrocławska drużyna zapisała na swoim koncie niezwykle cenny punkt bonusowy. W pierwszym starciu obu ekip padł bowiem wynik 46:44 na korzyść wrocławian. Miejscowi żużlowcy kontrolowali przebieg rywalizacji od pierwszych startów.

O sukcesie miejscowej ekipy zadecydowała równa jazda zawodników prowadzących. Znakomicie punktowali Bartłomiej Kowalski oraz Maciej Janowski, gromadząc po jedenaście oczek. Artiom Łaguta dołożył dziesięć punktów, a Brady Kurtz osiem punktów dla zwycięzców. Swoją cegiełkę dołożyli także Nikodem Mikołajczyk, Marcel Kowolik oraz Anders Rowe. Artiom Łaguta w trzecim biegu ustanowił najlepszy czas dnia wynoszący 63,0 sekundy.

Jak punktowali żużlowcy Gezet Stali Gorzów?

W szeregach drużyny przyjezdnej zabrakło równomiernego wsparcia ze strony całej obsady. Najskuteczniejszym reprezentantem gorzowskiego zespołu okazał się Anders Thomsen, który zdobył dziesięć punktów. Bardzo dobrze zaprezentował się również Mathias Pollestad, dorzucając osiem cennych oczek. Młody Oskar Paluch wywalczył siedem punktów na przestrzeni całych zawodów. Wysiłki liderów gości okazały się niewystarczające do odniesienia wyjazdowego zwycięstwa.

Do ostatecznego dorobku gości zapunktowali również Paweł Przedpełski z sześcioma oczkami oraz Oskar Chatłas z pięcioma punktami. Igor Kordun przywiózł dwa punkty, a Hubert Jabłoński zapisał na koncie jedno oczko, natomiast Marcel Szymko nie wyjechał na tor. Zmagania oglądało na żywo aż dwanaście tysięcy widzów. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich wyścigów czuwał sędzia Paweł Słupski z Lublina. Kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami żużla na wysokim poziomie.