Historyczny wyczyn Cristiano Ronaldo. Wyrównał osiągnięcie polskiej legendy i odpowiedział Messiemu

Historyczny wyczyn Cristiano Ronaldo. Gole na sześciu mundialach

Swoją strzelecką passę na mistrzostwach świata portugalski gwiazdor zainaugurował podczas turnieju rozgrywanego w Niemczech w 2006 roku. Wówczas zaledwie 21-letni zawodnik skutecznie wyegzekwował rzut karny w fazie grupowej przeciwko drużynie Iranu, choć na boisku obecni byli tacy weterani jak Luis Figo czy Pedro Pauleta.

Podczas trwającego mundialu w 2026 roku reprezentacja Portugalii mierzy się z Uzbekistanem i od początku dyktuje warunki gry. Już w 6. minucie spotkania kapitan drużyny narodowej wpisał się na listę strzelców. Zawodnik perfekcyjnie wykończył akcję na bliższym słupku, wykorzystując precyzyjne dogranie Joao Cancelo z prawej strony boiska.

Przed przerwą 41-letni napastnik podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Po idealnym, prostopadłym podaniu od Bruno Fernandesa, zawodnik bezbłędnie poradził sobie w pojedynku sam na sam z golkiperem rywali. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3:0 dla europejskiego zespołu, a doświadczony gracz udowodnił, że nadal znajduje się w doskonałej dyspozycji fizycznej. Występ ten był również swoistą odpowiedzią na niedawny sukces Leo Messiego, który zdobył dwie bramki w wygranym 2:0 meczu Argentyny z Austrią.

Cristiano Ronaldo wyrównuje rekord Grzegorza Laty

Obecny dorobek bramkowy Portugalczyka na mistrzostwach świata wynosi równe 10 trafień. Tym samym zrównał się on z osiągnięciem Grzegorza Laty, który wywalczył tytuł króla strzelców podczas mundialu w 1974 roku. Dzięki najnowszym bramkom zawodnik Al-Nassr stał się najskuteczniejszym portugalskim strzelcem w historii tego turnieju, a jednocześnie najstarszym piłkarzem, który zanotował dwa trafienia w jednym meczu mistrzostw świata.

Georgina Rodriguez kibicuje z trybun na MŚ 2026

Podczas amerykańskiego turnieju w 2026 roku wsparciem dla reprezentanta Portugalii jest jego wieloletnia partnerka. Georgina Rodriguez uważnie śledziła przebieg rywalizacji z wysokości trybun.