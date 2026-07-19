Turniej WTA w Atenach. Kto wygrał finałowy pojedynek?

Triumf czeskiej tenisistki

Barbora Krejcikova triumfowała w finale turnieju WTA 250 w Atenach. Rozstawiona z numerem trzecim Czeszka pokonała reprezentantkę gospodarzy, Marię Sakkari, w dwóch setach. Zwycięstwo 7:6 (7-5), 6:3 to dziewiąty tytuł w karierze Krejcikovej. Jej największymi dotychczasowymi osiągnięciami są wygrane wielkoszlemowe we French Open (2021) oraz w Wimbledonie (2024).

Dzięki wygranej w stolicy Grecji, Krejcikova awansuje o sześć pozycji w najnowszym notowaniu światowego rankingu. Obecnie zajmuje 32. miejsce w zestawieniu tenisistek. Czeszka może pochwalić się również doskonałym bilansem bezpośrednich spotkań z Sakkari, prowadząc już 4-0.

Jak poradziły sobie Polki?

Maria Sakkari, mimo przegranej, zaliczyła pierwszy finał od marca 2024 roku. Greczynka ma na swoim koncie zaledwie dwa turniejowe zwycięstwa, a na kolejny triumf czeka od września 2023 roku, kiedy to okazała się najlepsza w zawodach w Guadalajarze. W tegorocznym turnieju w Atenach Sakkari występowała z numerem czwartym. Finałowy pojedynek dostarczył sporo emocji, szczególnie w pierwszym secie zakończonym tie-breakiem.

W zawodach brały udział również reprezentantki Polski. Magda Linette, rozstawiona z numerem ósmym, zakończyła swój udział już na pierwszej rundzie. Z kolei w rywalizacji deblowej Katarzyna Piter w parze z Eudice Chong z Hongkongu dotarły do półfinału, gdzie musiały uznać wyższość rywalek.