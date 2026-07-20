Rodri z rekordem po mistrzostwach świata w 2026 r. Hiszpan dołączył do legend futbolu

Rodri w elitarnym gronie legend futbolu

Hiszpański piłkarz Rodri został wybrany najlepszym zawodnikiem zakończonych w niedzielę mistrzostw świata. Po finałowym zwycięstwie dołączył do niezwykle ekskluzywnego grona zawodników, którzy wywalczyli najważniejsze piłkarskie laury. Oprócz niego po mistrzostwo świata i Europy, Puchar Europy i Złotą Piłkę sięgnęli w przeszłości tylko Franz Beckenbauer, Gerd Mueller oraz Zinedine Zidane.

Kolekcjonowanie wielkich triumfów Rodri rozpoczął w 2023 roku, triumfując z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, co dało mu Puchar Europy. Rok później, po wywalczeniu z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwa kontynentu, defensywny pomocnik został nagrodzony Złotą Piłką dla najlepszego gracza w Europie. Jego passa została jednak brutalnie przerwana we wrześniu 2024 roku przez poważny uraz więzadła w kolanie. Do gry powrócił dopiero w maju 2025 roku.

- To brzmi jak idealny scenariusz. Z pewnością się tego nie spodziewałem. Chciałbym, aby młodsze pokolenia zobaczyły, że zawodnik, który dotyka nieba, a potem trafia do piekła, potrafi wrócić. To lekcja przezwyciężania przeciwności losu – powiedział po odebraniu nagrody dla najlepszego zawodnika mundialu.

Jakie słowa padły po wygranym finale mistrzostw świata?

Podczas niedzielnego finału reprezentacja Hiszpanii wygrała z Argentyną 1:0 po dogrywce, zapewniając sobie drugi w historii tytuł mistrzowski. Mecz był zwieńczeniem trudnej drogi reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego do obrony najwyższego stopnia podium z wielkiego turnieju, jakim było wcześniejsze mistrzostwo Europy. Zwycięstwo nad utytułowaną ekipą z Ameryki Południowej dodatkowo podniosło rangę sukcesu.

Triumfatorzy nie ukrywali olbrzymiej radości ze zdobytego trofeum, podkreślając jednocześnie skalę wyzwania, jakim było pokonanie silnych rywali. Rodri wskazał, że wygrana z Argentyną była niezwykle wymagająca. Sukces ten stanowi ukoronowanie kariery dla 30-letniego zawodnika, który po ciężkiej kontuzji udowodnił swoją niezłomność, stając się symbolem piłkarskiej determinacji i talentu.