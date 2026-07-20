Najnowszy ranking FIFA. Kto po mundialu wskoczył na pozycję lidera?

Polska zachowuje pozycję w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski w piłce nożnej pozostała na 36. miejscu w najnowszym rankingu opublikowanym przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA). Biało-czerwoni nie wywalczyli kwalifikacji do tegorocznych mistrzostw świata, dlatego ich pozycja w klasyfikacji nie uległa zmianie. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku reprezentacji, z którymi Polacy zmierzą się w najbliższym czasie.

Wszyscy nadchodzący rywale polskiego zespołu w Lidze Narodów zanotowali awanse w najnowszym notowaniu. Szwecja przesunęła się o jedną pozycję do góry i jest sklasyfikowana na 37. lokacie. Rumunia zanotowała awans o dwa miejsca i plasuje się na 52. pozycji, a najwyższy skok odnotowała Bośnia i Hercegowina, która wskoczyła o trzy pozycje wyżej, zajmując obecnie 61. miejsce w tabeli.

Kto po mundialu prowadzi w światowym zestawieniu?

Zwycięstwo 1:0 nad Argentyną w finale mistrzostw świata sprawiło, że Hiszpania powróciła na najwyższy stopień podium. Ten sukces zapewnił nowym liderom dodatkowe 30,27 punktu do klasyfikacji ogólnej, co dało łącznie wynik 1995,88 pkt. Zepchnięta ze szczytu Argentyna zajmuje obecnie drugą pozycję z wynikiem na poziomie 1970,37 pkt.

Kolejne miejsca w czołówce należą do drużyn, które dotarły do półfinałów turnieju. Trzecią lokatę utrzymała Francja z dorobkiem 1948,97 pkt, natomiast czwarta jest Anglia z sumą 1922,83 pkt. Zauważalny awans stał się udziałem Meksyku, ponieważ współgospodarz mundialu przeskoczył aż o cztery pozycje. Wskoczył tym samym na 10. lokatę, wypychając z czołowej dziesiątki Niemców, którzy spadli na 12. miejsce.