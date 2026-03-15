Turniej WTA Indian Wells: Sabalenka triumfuje po dramatycznym finale. Jak obroniła piłkę meczową?

Rywalizacja Sabalenka – Rybakina na najwyższym poziomie

Rywalizacja między Aryną Sabalenką a Jeleną Rybakiną w ostatnich miesiącach uznawana jest za jedną z najbardziej ekscytujących w kobiecym tenisie. Ich mecze regularnie dostarczają niezapomnianych widowisk, a poprzednie starcia w finałach WTA Finals i Australian Open kończyły się zwycięstwem Kazaszki. Tym razem to 27-letniej Białorusince udało się zrewanżować, odnosząc pierwsze zwycięstwo w Indian Wells, mimo że podczas meczu znalazła się w poważnych opałach.

W początkowej fazie finału w Indian Wells, Jelena Rybakina dominowała w pierwszym secie, zdobywając kluczowe przełamanie, które przesądziło o jej wygranej 3:6. Drugą partię 26-letnia tenisistka z Moskwy również rozpoczęła od przełamania serwisu rywalki, lecz w tym momencie nastąpił przełom. Sabalenka, odzyskując kontrolę nad grą, zdołała wygrać cztery gemy z rzędu, co pozwoliło jej wyrównać stan meczu, zwyciężając 6:3.

Dramatyczny tie-break i piłka meczowa

Decydujący trzeci set obfitował w liczne zwroty akcji, utrzymując kibiców w napięciu do samego końca spotkania. Aryna Sabalenka z Mińska zdołała wyjść na prowadzenie 3:1, jednak Jelena Rybakina nie poddała się, odrabiając stratę przełamania i doprowadzając do remisu 5:5. Ostatecznie o losach finału musiał zadecydować tie-break, w którym stawka była wyjątkowo wysoka dla obu zawodniczek.

W tie-breaku Rybakina uzyskała prowadzenie 6-5 i miała piłkę meczową przy własnym serwisie, co stawiało ją o krok od triumfu. Sabalenka jednak wykazała się niezwykłą determinacją, zdołała obronić tę kluczową piłkę, a następnie poszła za ciosem. Po chwili zdobyła kolejny punkt przy serwisie rywalki, gdy ta popełniła błąd przy siatce, po czym serwując na zwycięstwo, zamknęła spotkanie, triumfując 7:6 (8-6). Cały mecz trwał dwie godziny i 31 minut.

"Co za niezwykłe dwa tygodnie. Zaręczyłam się, wygrałam ten turniej. Nie zapomnę tego do końca życia" - powiedziała Białorusinka, która bilans meczów z Rybakiną poprawiła na 9-7.

Co oznacza zwycięstwo Sabalenki dla rankingu?

Dzięki temu triumfowi Aryna Sabalenka umocniła swoją pozycję w rankingu WTA, a jej bilans bezpośrednich spotkań z Jeleną Rybakiną wynosi teraz 9-7 na jej korzyść. Był to jej 14. finał zawodów rangi 1000 i jednocześnie 10. zwycięstwo w tej kategorii. Łącznie Białorusinka ma na koncie 23 tytuły, w tym cztery wielkoszlemowe, co potwierdza jej dominującą pozycję w światowym tenisie.

Najnowsze notowanie rankingu, opublikowane w poniedziałek, potwierdziło umocnienie Sabalenki na prowadzeniu. Jelena Rybakina awansowała na drugie miejsce, wyprzedzając tym samym Igę Świątek. Polska tenisistka, która zwyciężała w Indian Wells w 2022 i 2024 roku, tym razem odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Ukrainką Eliną Switoliną, co wpłynęło na jej pozycję w globalnym zestawieniu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.