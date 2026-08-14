Turniej WTA w Toronto dla Igi Świątek. Zobacz wynik finałowego starcia

Iga Świątek wygrywa turniej WTA w Toronto

Iga Świątek osiągnęła historyczny sukces na kanadyjskich kortach twardych. Rozstawiona z numerem siódmym polska zawodniczka triumfowała w prestiżowym finale. Jej rywalką w decydującym starciu była faworyzowana Kazaszka Jelena Rybakina, grająca z numerem drugim. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem reprezentantki Polski. Wynik finału to 6:2, 6:3 dla Igi Świątek.

Dla polskiej tenisistki był to absolutnie wyjątkowy moment trwającego sezonu. Zdobyty puchar to jej dwudziesty szósty tytuł w karierze. W zmaganiach rangi WTA 1000, ustępujących prestiżem wyłącznie turniejom wielkoszlemowym, odniosła już dwunaste turniejowe zwycięstwo. Warto zaznaczyć, że był to dopiero jej pierwszy decydujący mecz w bieżącym sezonie. Ostateczny triumf potwierdził jej doskonałą dyspozycję na twardej nawierzchni.

Jak finał w Toronto zmienił światowy ranking?

Zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną ma ogromne znaczenie dla bezpośredniego bilansu obu tenisistek. Zawodniczki zmierzyły się na profesjonalnym korcie po raz trzynasty w historii. Polka zapisała na swoim koncie siódme zwycięstwo w tej niezwykle wyrównanej rywalizacji. Wygrana w wielkim finale gwarantuje polskiej sportsmence ogromny zastrzyk rankingowych punktów. Dzięki temu wynikowi znacząco poprawi swoją dotychczasową lokatę w prestiżowym zestawieniu.

Najnowsze notowanie rankingu przyniesie istotne zmiany w ścisłej czołówce kobiecego tenisa. Świeżo upieczona zwyciężczyni turnieju awansuje na piąte miejsce zestawienia. Mimo porażki w decydującym spotkaniu, Jelena Rybakina bez trudu utrzyma drugą pozycję w światowej klasyfikacji. Reprezentantka Kazachstanu nadal ma niewielką stratę do liderującej Białorusinki Aryny Sabalenki. Rywalizacja o miano najlepszej rakiety świata pozostaje zatem niezwykle zacięta.