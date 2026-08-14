Iga Świątek z 26. triumfem w karierze. Jubileuszowe zwycięstwo polskiego tenisa

Iga Świątek wygrywa finał w Toronto

Iga Świątek odniosła kolejne zwycięstwo w prestiżowych rozgrywkach. Liderka rankingu wygrała finałowy pojedynek w Toronto z Kazaszką Jeleną Rybakinę 6:2, 6:3. Ten triumf oznacza dla niej 26. wygrany turniej z cyklu WTA Tour w dotychczasowej karierze.

To wydarzenie ma również ogromne znaczenie dla historii całego polskiego sportu. Zwycięstwo Igi Świątek to dokładnie jubileuszowy 50. triumf reprezentantki Polski w zawodach najwyższej rangi kobiecego tenisa. Ten imponujący wynik był budowany przez lata przez czołowe polskie zawodniczki.

Kto zdobywał polskie tytuły WTA?

Obok Igi Świątek i jej 26 wygranych, ogromny wkład w historyczny wynik ma Agnieszka Radwańska. Była wiceliderka światowego rankingu triumfowała na kortach WTA łącznie 20 razy w trakcie swojej bogatej kariery.

Stawkę uzupełniają obecnie grające reprezentantki Polski. Magda Linette ma na swoim koncie trzy wygrane turnieje rangi WTA Tour, natomiast Magdalena Fręch dołożyła do wspólnego dorobku jeden triumf. Razem daje to historyczną liczbę 50 polskich zwycięstw w profesjonalnych rozgrywkach tenisowych.