Iga Świątek triumfuje w Toronto. Poznaj największe sukcesy polskiej tenisistki

Iga Świątek z 26. tytułem w karierze

Iga Świątek po raz pierwszy w swojej karierze triumfowała w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. W meczu finałowym Polka pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę wynikiem 6:2, 6:3. Jest to jej 26. wygrany turniej w profesjonalnej karierze, a zarazem pierwszy sukces odniesiony w bieżącym sezonie.

To osiągnięcie potwierdza wysoką formę zawodniczki na twardych kortach. Zwycięstwo w Kanadzie stanowi ważny punkt w jej dorobku i buduje pewność siebie przed kolejnymi wyzwaniami w światowym tenisie.

Wielkoszlemowe triumfy polskiej tenisistki

Na imponujący dorobek Igi Świątek składa się sześć zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Polka zdominowała zmagania w paryskim French Open, gdzie triumfowała czterokrotnie w latach 2020 i 2022-2024. Ponadto w 2022 roku wygrała nowojorski US Open, a w 2025 roku po raz pierwszy zwyciężyła na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie.

Warto podkreślić, że tenisistka z Raszyna nigdy nie przegrała finału turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej, w którym brała udział. Oprócz tego dotarła do półfinałów Australian Open w latach 2022 i 2025.

Kolejne medale i wygrane w ważnych turniejach

Do największych osiągnięć Igi Świątek należy również zaliczyć zwycięstwo w turnieju WTA Finals w Cancun, kończącym sezon 2023. Oprócz wygranych turniejów, Polka pięciokrotnie docierała do finałów, w których musiała uznać wyższość rywalek.

Jej kolekcję sportowych trofeów uzupełnia sukces na igrzyskach. W 2024 roku w Paryżu wywalczyła brązowy medal olimpijski, co stanowi jeden z najważniejszych punktów w jej dotychczasowej karierze.