Michał Michalak zagra w Enerdze Treflu Sopot. Powrót reprezentanta Polski

Nowy kontrakt reprezentanta Polski

Michał Michalak wraca do Sopotu na mocy nowej umowy z Energą Treflem, która ma obowiązywać aż do 2029 roku, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania. W minionym sezonie Michalak, jako gracz Anwilu Włocławek, notował średnio 13,5 punktu, 4,1 zbiórki oraz 1,5 asysty na mecz, co uczyniło go najskuteczniejszym polskim graczem krajowych rozgrywek. 32-letni zawodnik był już związany z sopockim zespołem w latach 2012-2015.

W trakcie swojej bogatej kariery Michalak grał nie tylko w czołowych polskich klubach, takich jak Polski Cukier Toruń, Legia Warszawa czy Stal Ostrów Wielkopolski, ale także z powodzeniem występował w ligach zagranicznych, między innymi we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji. Od 2015 roku regularnie zasila szeregi seniorskiej reprezentacji narodowej.

Jakie nadzieje wiąże klub z nowym nabytkiem?

Nowy trener sopocian, Krzysztof Roszyk, wysoko ocenia umiejętności wszechstronnego zawodnika. Szkoleniowiec podkreśla, że Michalak jest skutecznym strzelcem z obwodu, który potrafi kreować własne sytuacje rzutowe, a jego ogromne doświadczenie międzynarodowe z pewnością zaprocentuje na parkietach ekstraklasy.

Sopocki klub w ubiegłym sezonie sięgnął po Puchar Polski, jednak w rozgrywkach ligowych zajął ostatecznie siódme miejsce. Niezadowalający wynik w lidze poskutkował rewolucją w sztabie i kadrze zespołu – z posadą pożegnał się fiński trener Mikko Larkas, a drużynę opuścili wszyscy zagraniczni gracze oraz centrzy: Szymon Zapała i Mikołaj Witliński. Kontrakty zachowali m.in. Jakub Schenk i Szymon Nowicki, a skład uzupełniono nowymi twarzami z polskich parkietów.

"Nie boi się wziąć odpowiedzialności w kluczowych momentach meczu i ma ogromne doświadczenie z rozgrywek europejskich oraz reprezentacji Polski. Dodatkowo będzie dobrym wzorem dla młodych zawodników. Biorąc to wszystko pod uwagę myślę, że to dla nas bardzo wartościowe wzmocnienie" – stwierdził na oficjalnej klubowej stronie Krzysztof Roszyk.