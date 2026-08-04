To najlepsza pora na zbieranie ogórków. Dzięki temu nigdy nie będą gorzkie

Odkryj kluczowy sekret idealnie chrupiących i słodkich ogórków prosto z grządki.

Eksperci wskazują tę porę dnia jako najlepszy moment na zbiór ogórków.

Sprawdź, kiedy wybrać się na grządki, aby cieszyć się słodkimi ogórkami bez gorzkiego posmaku.

Chyba każdy z nas kiedyś spotkał się z podobną sytuacją, iż ogórki po zebraniu smakowały nieprzyjemnie gorzko. To, czy nasze ogórki będą słodkie i chrupiące zależy przede wszystkim od odmiany oraz warunków, w jakich roślina rośnie. Na smak mogą wpływać między innymi niedobór wody, wysokie temperatury i inne czynniki powodujące, że roślina gorzej owocuje. Mimo wszystko, pora, o której zbieramy nasze plony, nie jest bez znaczenia. Sprawdź, kiedy najlepiej wybrać się do ogrodu po ogórki.

Ogórki małosolne! Zobacz najlepszy przepis, jak kisić ogórki małosolne

To najlepsza pora na zrywanie ogórków. Dzięki temu nie będą gorzkie

W upalne, letnie dni ogród zaczyna żyć pełną parą już od rana. Jeśli planujemy zebrać ogórki, nie ma sensu czekać do południa. Najlepiej zrobić to wczesnym rankiem, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są zwykle bardziej jędrne i dobrze nawodnione. Nie są jeszcze nagrzane, a ich skórka pozostaje sprężysta. To szczególnie ważne w przypadku gdy warzywa mają trafić na stół tego samego dnia albo będą przeznaczone na przetwory. Poranny zbiór pozwala szybciej zauważyć ogórki, które osiągnęły odpowiednią wielkość. A w sezonie naprawdę nietrudno przegapić kilka sztuk. Wystarczy dzień czy dwa, aby nasze ogórki po prostu przerosły, co również niekorzystnie wpływa na ich smak. Dlatego podczas zbiorów warto dokładnie zajrzeć pod liście. Ogórki potrafią sprytnie się schować i czasem dopiero po odsunięciu liści widać, ile warzyw czeka na zebranie. Najlepiej robić to, co kilka dni, a podczas intensywnego owocowania nawet częściej. Dzięki temu młode ogórki nie zostaną zagłuszone przez większe owoce.

Jak odpowiednio dbać o ogórki, aby były smaczne?

Jeżeli ogórki mają być smaczne i soczyste, trzeba zadbać o regularne podlewanie. Szczególnie ważne jest to podczas upałów. Rośliny nie lubią dużych wahań - długiego przesuszenia, a potem nagłego zalania dużą ilością wody.

Najlepiej podlewać je regularnie, kierując wodę bezpośrednio w okolice podłoża. W miarę możliwości warto robić to rano, unikając moczenia liści.

Trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek. Grządka nie powinna zamienić się w małe bagno. Nadmiar wody również nie służy roślinom.

Jak podkreślają ogrodnicy, najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek. Jeśli jednak nie uda nam się tego zrobić o tej porze, dobrą opcją jest także zebranie plonów wieczorem, kiedy nasze ogórki nieco się zregenerują po gorącym dniu.

7