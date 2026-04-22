Sztuczna inteligencja ubrała Roberta Lewandowskiego w nowe barwy. W tle Juventus, Milan i polskie kluby

Z końcem sezonu wygasa umowa Roberta Lewandowskiego z katalońskim zespołem, a na horyzoncie pojawiać się mają oferty od czołowych europejskich marek, w tym Juventusu oraz AC Milan.

Wykorzystaliśmy nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji do stworzenia realistycznych wizualizacji kapitana naszej kadry w strojach takich ekip jak Juventus, Inter, Legia Warszawa czy Lech Poznań

Czarne i białe pasy turyńskiej "Starej Damy" doskonale pasują do wizerunku doświadczonego napastnika.

Dedykowane zestawienie zawiera nie tylko najnowsze grafiki wygenerowane przez algorytmy, ale również cenne fotografie archiwalne dokumentujące dotychczasową karierę sportowca.

Włoskie potęgi na celowniku. Robert Lewandowski zagra w Juventusie lub AC Milan?

Przyszłość klubowa kapitana biało-czerwonych stanowi obecnie jeden z najgorętszych tematów w europejskim świecie sportu. Napastnik wciąż reprezentuje barwy FC Barcelony, jednak jego obecne zobowiązania kontraktowe dobiegają końca wraz z finałem trwających rozgrywek. Hiszpańscy dziennikarze informowali niedawno o nowej ofercie przygotowanej przez władze Blaugrany, która ma zakładać znacznie gorsze warunki finansowe dla samego zawodnika. Taki obrót spraw wydaje się naturalny ze względu na wiek gracza. W sierpniu Robert Lewandowski skończy już 38 lat, a w tym momencie kariery większość profesjonalistów decyduje się na zakończenie przygody z futbolem lub wybiera lukratywne wyjazdy do Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Włodarze tamtejszych zespołów stale monitorują sytuację doświadczonego snajpera, natomiast ostatnie doniesienia wyraźnie wskazują na gigantyczne zainteresowanie ze strony potężnych włoskich marek. O podpis snajpera zaciekle walczyć mają Juventus Turyn oraz mediolański AC Milan.

Wiele wskazuje na to, że polski napastnik najszybciej dogada się z działaczami z Turynu. Według informacji przekazywanych przez włoskich reporterów przedstawiciele "Starej Damy" planują w najbliższym czasie bezpośrednie spotkanie z piłkarzem w celu zaoferowania mu rocznej umowy. Postanowiliśmy wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji do sprawdzenia wizerunku sportowca w biało-czarnym trykocie. Trzeba otwarcie przyznać, że tradycyjne pasy turyńskiego zespołu leżą na nim znakomicie. Wygenerowane grafiki pokazują również potencjalny wygląd gracza w strojach (niekoniecznie aktualnych) innych potężnych ekip z całego kontynentu. Algorytmy przygotowały symulacje dla włoskich klubów, takich jak AC Milan, Inter Mediolan, rzymskie Lazio i AS Roma, a także dla angielskich gigantów: Manchesteru United, Manchesteru City, Liverpoolu, Arsenalu oraz Chelsea. Oprogramowanie uwzględniło także polskie podwórko, tworząc wizualizacje dla Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa oraz Lecha Poznań, w którym napastnik występował przed wielkim transferem do Borussii Dortmund. Czytelnicy mogą samodzielnie ocenić przygotowane materiały i przypomnieć sobie historyczne fotografie dokumentujące rozwój kariery słynnego zawodnika.

Robert Lewandowski po meczu z Albanią (26.03.2026)