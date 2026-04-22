Alarmujące dane o zdrowiu psychicznym dzieci. Poseł pyta o zapaść systemu w jednym z województw

Poseł powołuje się na najnowsze badanie, według którego skala problemów psychicznych wśród młodych osób jest zatrważająca i wymaga pilnej reakcji państwa.

W interpelacji wskazano na systemowe problemy, takie jak braki kadrowe i wielomiesięczne kolejki do specjalistów, które uniemożliwiają skuteczną pomoc.

Parlamentarzysta domaga się od resortu zdrowia szczegółowych danych dotyczących sytuacji w województwie zachodniopomorskim, pytając m.in. o finanse i plany naprawcze.

Blisko 60% dzieci z problemami psychicznymi. Poseł przywołuje najnowsze badanie

W interpelacji do ministra zdrowia poseł Krzysztof Piątkowski zwraca uwagę na pogarszający się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Jak wskazuje, powołując się na badanie Galileo Medical z lutego 2026 roku, niemal 60% młodych osób może doświadczać objawów depresyjnych, zaburzeń lękowych czy chronicznego stresu.

Zdaniem parlamentarzysty problem ma charakter systemowy, a pomoc często trafia do pacjentów zbyt późno, dopiero w sytuacji poważnego kryzysu. W piśmie podkreślono, że pogarszający się stan zdrowia psychicznego młodych ludzi znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie prób samobójczych oraz hospitalizacji psychiatrycznych w tej grupie wiekowej.

Martyna Wojciechowska o zdrowiu psychicznym dzieci: rodzice często nie wiedzą lepiej

Brakuje psychiatrów, a szkoły są bezradne. Systemowa niewydolność opieki

Według autora interpelacji jednym z głównych problemów jest niedobór kadry medycznej. Poseł Krzysztof Piątkowski zaznacza, że liczba psychiatrów dzieci i młodzieży jest niewystarczająca, a system kształcenia specjalistów nie nadąża za rosnącymi potrzebami. Skutkiem są wielomiesięczne terminy oczekiwania na wizytę w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

W dokumencie zwrócono także uwagę, że ciężar pierwszego kontaktu z dzieckiem w kryzysie psychicznym często spoczywa na szkołach. Te z kolei, jak czytamy w interpelacji, nie dysponują odpowiednimi zasobami, a obecność psychologów szkolnych jest często ograniczona, co uniemożliwia skuteczne działanie w obliczu tak dużej skali problemu.

Co z kolejkami i liczbą lekarzy na Pomorzu Zachodnim? Poseł pyta resort zdrowia

Poseł w swoim piśmie koncentruje się na sytuacji w województwie zachodniopomorskim. Domaga się od ministra zdrowia podania dokładnych danych, m.in. o aktualnej liczbie psychiatrów dziecięcych w regionie oraz o średnim i maksymalnym czasie oczekiwania na wizytę w publicznym systemie.

Parlamentarzysta chce również poznać statystyki dotyczące liczby pacjentów poniżej 18. roku życia, którzy korzystają z opieki psychiatrycznej, a także tego, jak ta liczba zmieniała się w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wśród pytań skierowanych do resortu zdrowia znalazły się również te dotyczące finansowania. Poseł chce wiedzieć, jakie środki przeznaczono na psychiatrię dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w latach 2023–2026 oraz czy planowane jest zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych.

Ostatnie pytania dotyczą konkretnych działań systemowych: programów profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach oraz strategii mającej na celu wyrównanie dostępu do opieki między dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami w regionie.