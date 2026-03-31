Szokująca decyzja przed meczem z Polską. Gwiazda Barcelony wylądowała na trybunach

Zgodnie z wytycznymi UEFA, obie reprezentacje musiały zgłosić na dzisiejsze starcie ostateczne, 23-osobowe zestawienia. Szkoleniowcy obu ekip zostali zmuszeni do odrzucenia po dwóch piłkarzy. Jan Urban zrezygnował z usług Bartosza Mrozka oraz Arkadiusza Pyrki, z kolei Graham Potter odesłał na trybuny Hermana Johanssona i właśnie Roony’ego Bardghjiego.

Brak 20-letniego gracza wywołuje spore poruszenie, ponieważ uchodzi on za jedną z największych nadziei szwedzkiego futbolu. W trwających rozgrywkach klubowych w barwach FC Barcelony wystąpił już w 22 spotkaniach, zapisując na swoim koncie dwa trafienia i cztery asysty. Podczas półfinałowej wygranej 3:1 nad Ukrainą utalentowany napastnik był rezerwowym, jednak dzisiaj nie dostanie nawet takiej szansy. Warto zauważyć, że drugi ze skreślonych Szwedów, Herman Johansson, w czwartkowym starciu przebywał na murawie od pierwszej do ostatniej minuty.

ZOBACZ TEŻ: Karol Nawrocki podjął ostateczną decyzję. Wiadomo, czy poleci na mecz Szwecja - Polska

Według najnowszych przecieków dotyczących wyjściowej jedenastki gospodarzy, zestawienie personalne drużyny Grahama Pottera może prezentować się następująco:

Kristoffer Nordfeldt – Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof – Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Benjamin Nygren.

Triumfator dzisiejszej potyczki, której początek zaplanowano na godzinę 20:45, zapewni sobie przepustkę do grupy F mistrzostw świata w 2026 roku. Na zwycięzcę czekają tam już reprezentacje Holandii (która była rywalem Polski w eliminacjach), Japonii oraz Tunezji.