Syn Cristiano Ronaldo na treningach w Realu Madryt. Sensacyjne doniesienia mediów

Cristiano Ronaldo junior na treningach Realu Madryt

Piętnastoletni potomek wybitnego Portugalczyka bierze udział w zajęciach szkółki piłkarskiej Królewskich.

Utalentowany gracz ofensywny ma już za sobą występy w narodowych barwach młodzieżowych i stoi przed szansą zasilenia szeregów dawnej ekipy swojego ojca.

Dalsza kariera młodego zawodnika może potoczyć się dokładnie tak samo jak droga sportowa legendarnego napastnika w stolicy Hiszpanii.

Z informacji przekazanych przez serwis The Athletic wynika, że we wtorek najstarszy potomek utytułowanego gracza wziął udział w sesji treningowej zespołu do lat szesnastu w Madrycie. Głównym celem tych zajęć ma być rychłe włączenie chłopaka do tamtejszych struktur młodzieżowych. Piętnastolatek występuje na środku ataku i aktualnie reprezentuje barwy młodzieżowego zespołu Al-Nassr w lidze saudyjskiej. Jego ojciec zasilił tę drużynę w grudniu dwa tysiące dwudziestego drugiego roku. Przyszłość młodziana maluje się w jasnych barwach, a ewentualny transfer do madryckiego giganta zamknąłby pewną klamrę. To właśnie tam senior rodu zapisał się w historii jako najskuteczniejszy snajper z dorobkiem czterystu pięćdziesięciu trafień w czterystu trzydziestu ośmiu spotkaniach.

Syn Cristiano Ronaldo grał w Manchesterze United i Juventusie

Słynny Portugalczyk podczas swojego dziewięcioletniego pobytu na Półwyspie Iberyjskim sięgnął po cztery triumfy w Lidze Mistrzów, dołożył do tego dwa mistrzostwa kraju oraz dwa krajowe puchary. Jego następca przed przeprowadzką na Bliski Wschód szlifował swoje umiejętności w młodzieżowych systemach Manchesteru United oraz Juventusu. Choć chłopak przyszedł na świat w Stanach Zjednoczonych, to w maju minionego roku po raz pierwszy otrzymał zaproszenie na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Portugalii. Jego debiut w kategorii do lat piętnastu przypadł na starcie z Japonią podczas międzynarodowego turnieju Vlatko Markovic International Tournament, po czym błyskawicznie awansował do kadry siedemnastolatków.

Legenda reprezentacji Portugalii nie zwalnia tempa

Czterdziestojednoletni ojciec obiecującego napastnika nieprzerwanie od dwóch tysięcy ósmego roku nosi opaskę kapitańską dorosłej reprezentacji swojego kraju. Gwiazdor światowego formatu dzierży tam miano najskuteczniejszego strzelca wszech czasów. Dotychczas zapisał na swoim koncie sto czterdzieści trzy bramki w dwustu dwudziestu sześciu występach na arenie międzynarodowej. Jego wybitne osiągnięcia walnie przyczyniły się do zdobycia mistrzostwa Europy w 2016 roku oraz wygrania edycji Ligi Narodów UEFA w sezonach 2018/19 i 2024/25.