Korona Kielce pokonuje GKS Katowice. Zmarnowany karny zdecydował?

Mena zapewnia zwycięstwo Koronie

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a GKS Katowice zakończyło się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył w 70. minucie Camilo Mena. Kolumbijczyk zapewnił swojej drużynie cenne trzy punkty w rozgrywkach Ekstraklasy. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Mecz przyciągnął na trybuny 11 421 widzów, a sędzią głównym zawodów był Patryk Gryckiewicz z Torunia. W pierwszej połowie obie drużyny grały ostrożnie, jednak to goście mieli doskonałą okazję do objęcia prowadzenia. GKS Katowice nie potrafił jednak przełamać obrony gospodarzy.

Kluczowa interwencja Dziekońskiego

Punktem zwrotnym spotkania mogła być sytuacja z 38. minuty. Bartosz Nowak z GKS Katowice nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał został obroniony przez bramkarza Korony, Xaviera Dziekońskiego. Ta znakomita interwencja zmotywowała drużynę z Kielc do dalszej walki.

Oba zespoły zgromadziły kilka żółtych kartek. Po stronie Korony ukarani zostali Wiktor Długosz i Martin Remacle. W ekipie GKS Katowice żółte kartki otrzymali Mateusz Kowalczyk, Bartosz Nowak, Kacper Łukasiak oraz Pau Resta. Obaj trenerzy dokonali wielu zmian w drugiej połowie, szukając optymalnych rozwiązań na boisku.