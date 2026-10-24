Ekstraklasa koszykarzy. Kto zdominował starcie w Szczecinie?

Zwycięstwo gospodarzy w Szczecinie

Mecz pomiędzy King Szczecin a PGE Start Lublin zakończył się zdecydowanym zwycięstwem miejscowych 70:54. Pierwsza kwarta przyniosła wyrównaną grę i remis 14:14, jednak kolejne odsłony należały już do drużyny gospodarzy. Szczecinianie systematycznie budowali swoją przewagę.

W drugiej partii miejscowi wygrali 21:16, a po przerwie powiększyli prowadzenie, triumfując w trzeciej kwarcie 15:9. Ostatnia część meczu była przypieczętowaniem wygranej, w której zespół King Szczecin zdobył 20 punktów, pozwalając rywalom na rzucenie 15 oczek.

Kto rzucił najwięcej punktów?

Absolutnym liderem ofensywy w drużynie gospodarzy był Zahir Porter. Amerykański gracz rzucił dla szczecinian aż 25 punktów, zostając bezapelacyjnie najskuteczniejszym koszykarzem całego spotkania. Ważne punkty dla zwycięzców dołożyli również Mikołaj Witliński (9) oraz Tomasz Gielo i Noah Reynolds (po 7).

W szeregach zespołu PGE Start Lublin punktowanie rozłożyło się nieco inaczej. Najskuteczniejszy wśród gości okazał się Jaizec Lottie z 13 punktami, a dwucyfrową zdobyczą mogli pochwalić się jeszcze Mattias Tass i Lucas Williamson (obaj po 10 punktów). Pozostali zawodnicy gości nie zdołali nawiązać strzeleckiej walki z rywalami.