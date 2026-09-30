Interwencja policjantów w Grudziądzu. Zauważyli samotnego 9-latka na rowerze

Policyjna interwencja na ulicy Łyskowskiego w Grudziądzu

W niedzielę 27 września 2026 roku około godziny 13:40 dwoje funkcjonariuszy jechało do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, aby rozpocząć planową służbę. Sierżant Aleksandra Tomaszewska oraz podkomisarz Łukasz Tomaszewski, którzy prywatnie są parą, przejeżdżali w rejonie ulicy Łyskowskiego. W pobliżu jednej ze stacji paliw zauważyli nietypową sytuację, która przykuła ich uwagę. Mundurowi dostrzegli 9-letniego chłopca, który bez opieki dorosłych poruszał się na rowerze wyposażonym w boczne kółka.

Funkcjonariusze zatrzymali 9-latka przed ruchliwą trasą

Dziecko kierowało się w stronę ulicy Jana Pawła II, która charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pojazdów. Policjanci natychmiast zatrzymali swój samochód i podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa małoletniemu. Sierżant Aleksandra Tomaszewska podeszła do chłopca, aby przerwać jego jazdę. Mimo że 9-latek początkowo nie reagował na kierowane do niego komunikaty i próbował jechać dalej, funkcjonariuszce udało się go skutecznie zatrzymać.

Dziecko wymagające opieki wróciło do rodziny

Po krótkim czasie na miejsce dotarł ojciec dziecka, który wspólnie z rodziną i sąsiadami prowadził już poszukiwania syna. W toku wyjaśniania sprawy ustalono, że chłopiec samowolnie oddalił się z miejsca zamieszkania. Ze względu na swoje szczególne potrzeby 9-latek wymagał stałej opieki oraz nadzoru ze strony osoby dorosłej. Policjanci przekazali chłopca ojcu, a następnie przeprowadzili z mężczyzną rozmowę dotyczącą zasad sprawowania właściwej opieki nad małoletnim oraz zapewnienia mu odpowiedniego bezpieczeństwa.

Źródło: Policja.pl