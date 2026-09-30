Turniej WTA w Pekinie. Magdalena Fręch w drugiej rundzie

Zwycięstwo na inaugurację w Pekinie

Magdalena Fręch wygrała z Elsę Jacquemot 7:5, 3:6, 6:4 w meczu pierwszej rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Zacięte spotkanie trwało dwie godziny i 43 minuty. Był to piąty pojedynek między tymi zawodniczkami, a Fręch triumfowała po raz czwarty.

Początek rywalizacji był niezwykle wyrównany. Polka zdołała trzykrotnie przełamać serwis rywalki, tracąc przy tym dwa gemy przy własnym podaniu w pierwszym secie. Francuzka wygrała drugą partię, co doprowadziło do decydującego, trzeciego seta, w którym lepsza okazała się Polka.

"W drugim i trzecim secie Elsa popełniała bardzo mało niewymuszonych błędów. Jestem zadowolona ze swojej gry, szczególnie w trzecim secie. Cieszę się czasem spędzonym w Pekinie. Do zobaczenia w piątek" - powiedziała Fręch w pomeczowym wywiadzie na korcie.

Kto zagra z Fręch w drugiej rundzie?

Kolejną przeciwniczką Magdaleny Fręch będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkova. Młoda zawodniczka w pierwszej rundzie miała wolny los i bezpośrednio awansowała do kolejnego etapu turnieju.

Wcześniej w Pekinie z rywalizacją pożegnała się Katarzyna Kawa, która przegrała z Ukrainką Darią Snihur 6:3, 4:6, 5:7. W czwartek Magda Linette zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakovą. Rozstawione zawodniczki, Iga Świątek (z numerem 8) i Maja Chwalińska (z numerem 17), rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.