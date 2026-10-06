Śląsk Wrocław w Pucharze Europy. Kto triumfował we Włoszech?

Pierwsze zwycięstwo Śląska Wrocław

Włosi musieli uznać wyższość polskiej drużyny. Koszykarze Śląska Wrocław wygrali na wyjeździe z Dolomiti Energia Trydent 94:81. Mecz odbył się w ramach drugiej kolejki grupy C prestiżowego Pucharu Europy. To pierwsza wygrana zespołu z Dolnego Śląska w trwających rozgrywkach. Zwycięstwo daje wielkie nadzieje na udany sezon europejski.

Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gości. Wrocławianie prowadzili po pierwszej kwarcie 28:22, a do przerwy znacząco powiększyli przewagę. Drugą odsłonę zapisali na swoje konto, wygrywając pewnie 22:13. Gospodarze próbowali odrabiać straty dopiero po przerwie. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 26:19 dla włoskiej drużyny.

Kto zdobył najwięcej punktów

Czwarta kwarta ponownie należała do gości z Polski, którzy przypieczętowali cenny triumf. Ostatnia część meczu zakończyła się wygraną wrocławskiego zespołu 25:20. Najlepiej punktującym zawodnikiem w ekipie Śląska był Malik Parsons, który zdobył 17 oczek. Devin Robinson dołożył do dorobku drużyny 15 punktów. Dwucyfrowe wyniki zanotowali także John Egbunu i Paul Scruggs, rzucając po 11 oczek, oraz Anthony Hickey z 10 punktami.

Zespół gospodarzy napotkał bardzo silny opór w defensywie. Włoską ekipę w ofensywie ciągnął głównie Quincy Olivari z dorobkiem 17 punktów. Isaiah Bigelow rzucił dla gospodarzy 16 oczek, a Jordan Bayehe 13 punktów. Mimo zrywu w trzeciej kwarcie, zawodnicy z Trydentu nie zdołali odwrócić losów spotkania. Śląsk Wrocław do samego końca skutecznie bronił wypracowanej przewagi punktowej.