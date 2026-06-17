MŚ 2026. Trener potęgi mówi dość! Już zapadła sensacyjna decyzja?!

Środowe starcie (17 czerwca) zainauguruje zmagania Portugalczyków na mundialu w 2026 roku.

Zanim zawodnicy wybiegli na murawę, by zmierzyć się z Demokratyczną Republiką Konga, światowa prasa przekazała zaskakujące informacje o ich szkoleniowcu.

Okazuje się, że Roberto Martinez miał postanowić zrezygnować z posady po zakończeniu mistrzostw, niezależnie od ostatecznego rezultatu!

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Kadra Portugalii jest powszechnie uważana za jednego z głównych pretendentów do triumfu podczas turnieju odbywającego się na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanady. Zespół dowodzony od początku 2023 roku przez trenera z Hiszpanii rozpoczyna zmagania w grupie K. Pierwszy mecz odbędzie się w Houston w środę, 17 czerwca, a rywalem będzie reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga. Zanim sędzia użyje gwizdka, na światło dzienne wyszły szokujące fakty dotyczące przyszłości selekcjonera drużyny narodowej!

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„Roberto Martinez opuści Portugalię po mundialu niezależnie od wyniku” – poinformował wprost doskonale zorientowany dziennikarz Ben Jacobs, współpracujący z serwisem talkSPORT. Z doniesień przekazanych przez tego reportera wynika, że utytułowany szkoleniowiec podjął już nieodwołalną decyzję o nieodnawianiu umowy, która traci ważność z dniem 31 lipca.

Hiszpański fachowiec przejął stery w kadrze sąsiadów z Półwyspu Iberyjskiego na początku 2023 roku, bezpośrednio po poprzednim czempionacie. Dotychczas zarządzał zespołem w czterdziestu spotkaniach, osiągając imponującą średnią 2,35 punktu na mecz oraz triumfując między innymi w Lidze Narodów. Taki krok ma być podyktowany ogromną chęcią ponownego zaangażowania się w rozgrywki klubowe, a w szczególności w angielską Premier League. Warto przypomnieć, że do 2016 roku trenował Everton, by następnie przez sześć lat prowadzić belgijską kadrę, z którą rozstał się po mundialu w Katarze.

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Fani z Portugalii gorąco wierzą, że te niespodziewane doniesienia nie odbiją się czkawką na formie zawodników i nie popsują atmosfery w szatni. Pierwszy test czeka piłkarzy już 17 czerwca podczas rywalizacji z DR Konga. Następnie ekipa z Europy Południowej ma w swoim kalendarzu kolejne ważne potyczki grupowe, gdzie zmierzy się z Uzbekistanem 23 czerwca oraz z Kolumbią w nocy z 27 na 28 czerwca.