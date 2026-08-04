Turniej WTA w Toronto. Kto zagra z Polkami w kolejnej fazie

Trudny mecz Magdy Linette w Kanadzie

Magda Linette awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Polska tenisistka pokonała grającą z dziką kartą Carol Zhao 4:6, 6:1, 6:4. Zajmująca 620. miejsce w rankingu WTA reprezentantka Kanady sprawiła Polce sporo niespodziewanych problemów. Kluczowe starcie na twardym korcie trwało ostatecznie dwie pełne godziny. Zawodniczka gospodarzy postawiła trudne warunki, ale ostatecznie uległa wyżej notowanej rywalce.

W drugiej rundzie kanadyjskich zawodów Magda Linette zmierzy się z reprezentantką Stanów Zjednoczonych. Jej kolejną przeciwniczką będzie rozstawiona z numerem trzynastym amerykańska tenisistka Iva Jovic. Ten pojedynek zadecyduje o ewentualnym awansie do kolejnej fazy prestiżowego turnieju. Polscy kibice liczą na kolejny udany występ naszej reprezentantki. Wcześniej na tych samych kortach z powodzeniem zaprezentowała się inna zawodniczka z Polski.

Kolejne rywalki polskich tenisistek w turnieju

W poniedziałek swój mecz pierwszej rundy wygrała również Magdalena Fręch. Polska zawodniczka bez większych problemów pokonała francuską tenisistkę Leolię Jeanjean w dwóch setach 7:5, 6:3. Kolejną przeciwniczką Magdaleny Fręch będzie rozstawiona z numerem trzy Amerykanka Jessica Pegula. Zwycięstwo w pierwszym spotkaniu z pewnością dodało dużej pewności siebie naszej tenisistce. Starcie z wysoko notowaną reprezentantką Stanów Zjednoczonych będzie jednak bardzo dużym wyzwaniem.

Od drugiej rundy swój udział w kanadyjskim turnieju rozpoczną bezpośrednio dwie kolejne polskie tenisistki. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek, która zajmuje 38. miejsce w aktualnym rankingu WTA. Grająca z numerem osiemnastym Maja Chwalińska zmierzy się z Australijką Talią Gibson, sklasyfikowaną na 72. pozycji światowego zestawienia. Fani tenisa z niecierpliwością oczekują na pierwsze mecze tych utalentowanych zawodniczek. Szykuje się niezwykle interesująca i zacięta rywalizacja na twardych kortach w Toronto.