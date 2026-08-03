Nie żyje Mateusz Bąk. Przeszedł z Lechią Gdańsk niezwykłą drogę

Od Jantara do Lechii Gdańsk

Mateusz Bąk urodził się 24 lutego 1983 roku w Pruszczu Gdańskim. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w miejscowym Jantarze, z którego w 1996 roku przeniósł się do Lechii Gdańsk. W pierwszym zespole zadebiutował 12 sierpnia 2001 roku w wysoko wygranym 11:0 meczu z Błękitnymi Sobowidz w ramach Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. To był początek długiej i niezwykłej kariery w barwach gdańskiej drużyny.

W tamtym okresie Lechia Gdańsk, reaktywowana głównie z inicjatywy kibiców, występowała w A klasie. W ciągu zaledwie siedmiu lat drużyna systematycznie pięła się w górę, by w 2008 roku awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mateusz Bąk był jedynym piłkarzem w kadrze, który uczestniczył we wszystkich pięciu awansach klubu.

Gdzie jeszcze grał Mateusz Bąk?

W barwach Lechii rozegrał łącznie 273 oficjalne spotkania. Na szczeblu ekstraklasy zaliczył 83 mecze, w tym 15 w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała. Swoich sił próbował również za granicą, występując w portugalskim CS Maritimo oraz bułgarskim Etyrze 1924 Wielkie Tyrnowo. Bronił także barw Wisły Płock.

Swoje ostatnie spotkanie w karierze rozegrał 28 maja 2017 roku. Wówczas Lechia Gdańsk wygrała na własnym obiekcie 4:0 z Pogonią Szczecin. W 83. minucie tamtego meczu Bąk pojawił się na boisku, zmieniając Dusana Kuciaka. Po zakończeniu kariery piłkarskiej zajął się szkoleniem młodzieży, pracując jako trener bramkarzy w gdańskim klubie.