Cristiano Ronaldo spotkał się ze znaną youtuberką i przesadził?! Internauci pytają o Georginę

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-17 17:57

Przed pierwszym meczem na mundialu Cristiano Ronaldo wziął udział w głośnym spotkaniu z popularną youtuberką Celine Dept. Moment ten wywołał jednak sporą dyskusję w internecie! Komentujący zastanawiali się, czy zachowanie piłkarza było odpowiednie, zadając pytanie o reakcję jego partnerki, Georginy Rodriguez.

Celine Dept to pochodząca z Belgii influencerka, która zyskała sławę dzięki filmom o piłce nożnej. Na swoich kanałach w social mediach zgromadziła miliony fanów. Była zawodniczka od lat podziwiała Cristiano Ronaldo, a jej wielkie marzenie o spotkaniu idola w końcu się spełniło na zgrupowaniu portugalskiej kadry przed mundialem. Gdy słynny sportowiec podszedł do 26-latki, ta nie kryła łez wzruszenia. Piłkarz serdecznie ją objął i starał się podnieść na duchu.

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Internauci komentują nagranie z Cristiano Ronaldo i fanką. Pytają o Georginę Rodriguez

Podczas spotkania nadszedł czas na autograf. Zawodnik zapytał, gdzie powinien złożyć podpis, a Belgijka poprosiła o autograf na swojej ściśle dopasowanej koszulce. Gwiazdor złożył podpis w miejscu, które wywołało konsternację wśród wielu osób, mianowicie na wysokości klatki piersiowej influencerki. Ta sytuacja błyskawicznie obiegła internet, stając się niezwykle popularna.

Pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci z humorem odnosili się do zachowania Portugalczyka. Pojawiły się żarty, że jego partnerka na pewno już do niego dzwoniła i czeka z reprymendą w domu. Niektórzy wskazywali, że piłkarz wybrał nietypowe miejsce na autograf, sugerując że Georgina Rodriguez może nie być zachwycona takim obrotem spraw.

Cristiano Ronaldo i Celine Dept
Galeria zdjęć 20

Wszelkie domysły zostały jednak ucięte przez samą partnerkę zawodnika. Georgina Rodriguez zareagowała na nagranie Celine Dept, zostawiając pod nim komentarz w postaci emotikony serca. Jej reakcja spotkała się z ogromnym uznaniem internautów, zdobywając ponad dwa miliony polubień. Dla popularnej youtuberki spotkanie to z pewnością pozostanie niezapomnianym przeżyciem!

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