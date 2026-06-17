Kto gra na mundialu 17 czerwca? Anglia zmierzy się z Chorwacją. Terminarz i transmisje

Mundial 2026. Hitowe starcie Anglia - Chorwacja i start Portugalii

Siódmy dzień mistrzostw świata zamknie pierwszą serię gier fazy grupowej. Dotychczasowe mecze przyniosły kilka zaskakujących wyników, chociaż we wtorek obyło się bez niespodzianek. Faworyci nie zawiedli – Francja pomimo sędziowskich kontrowersji wygrała 3:1 z Senegalem, powracająca na mundial Norwegia pokonała Irak 4:1, a w nocy Argentyna rozbiła Algierię po hat-tricku Lionela Messiego. Wczesnym rankiem Austria pewnie pokonała z kolei debiutującą Jordanię 3:1. Teraz jednak uwaga kibiców skupia się na środowych i nocnych spotkaniach. Największym wydarzeniem dnia będzie niewątpliwie pojedynek Anglii z Chorwacją. Obie ekipy, regularnie sięgające ostatnio po medale wielkich imprez, zmierzą się już na inaugurację. Zanim jednak dojdzie do tego hitu, na boisko wybiegnie Portugalia z Cristiano Ronaldo na czele. W sumie na 17 czerwca i noc ze środy na czwartek zaplanowano cztery starcia. Jakie dokładnie i gdzie można je śledzić?

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MŚ 2026: Harmonogram i transmisje na środę, 17 czerwca

Godz. 19:00, Grupa K: Portugalia - Demokratyczna Republika Konga. Środowe emocje rozpoczną się od mocnego akcentu. Wszyscy zastanawiają się, czy Cristiano Ronaldo odpowie na wyczyn Messiego. Portugalia to jednak nie tylko jej kapitan, ale silny zespół celujący w ostateczny triumf. Pierwszym sprawdzianem będzie starcie z DR Konga, która z pewnością spróbuje sprawić niespodziankę, podobnie jak udało się Republice Zielonego Przylądka w meczu z Hiszpanią. Mecz będzie transmitowany w TVP2, TVP Sport oraz na portalu TVPSport.pl.

Godz. 22:00, Grupa L: Anglia - Chorwacja. Wieczorem fani piłki nożnej otrzymają europejski klasyk. To powtórka półfinału z 2018 roku. Anglicy, prowadzeni przez Thomasa Tuchela i będący dwukrotnymi finalistami Euro, liczą wreszcie na złoto. Z kolei dla chorwackiego złotego pokolenia z Luką Modriciem to prawdopodobnie ostatnia szansa na sukces. Transmisja dostępna będzie w TVP1, TVP Sport oraz na stronie TVPSport.pl.

Godz. 1:00 (noc ze środy na czwartek), Grupa L: Ghana - Panama. W drugim spotkaniu grupy L czeka nas pojedynek afrykańsko-amerykański. Obie reprezentacje są teoretycznie słabsze od Anglii i Chorwacji, dlatego wynik ich bezpośredniego meczu może być kluczowy, zwłaszcza że awans z grupy możliwy jest również z trzeciej pozycji. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP2, TVP Sport oraz w internecie na TVPSport.pl.

Godz. 4:00 (noc ze środy na czwartek), Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia. Zamknięcie pierwszej kolejki to starcie debiutującego na mistrzostwach świata Uzbekistanu z Kolumbią. Zespół z Ameryki Południowej uchodzi za faworyta, ale czy nowicjusze zdołają stawić mu czoła? Odpowiedź poznamy nad ranem. Transmisję przeprowadzi TVP1, TVP Sport oraz platforma TVPSport.pl.

W czwartek, 18 czerwca, rozpocznie się druga kolejka fazy grupowej, a na boisko wyjdą m.in. reprezentacje Meksyku i Kanady. Na ten moment jednak pozostaje nam delektować się zmaganiami w grupach K i L!

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