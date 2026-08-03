Iga Świątek zwiedza Toronto przed turniejem. Jedno zdjęcie tenisistki robi furorę w sieci

Polka przygotowuje się do startu w zawodach rangi WTA 1000 na kanadyjskich kortach. Zanim nasza rakieta numer jeden ruszyła do sportowych zmagań, znalazła moment na turystyczne odkrywanie uroków największego miasta w kraju. Kadrami z popularnej lokalizacji pochwaliła się na swoich profilach, co natychmiast przyciągnęło wzrok kibiców. Uwagę internautów zwrócił zwłaszcza konkretny komentarz, z którym zawodniczka weszła w bezpośrednią interakcję.

Najlepsza rakieta świata odpoczywała przez kilka tygodni po tym, jak zakończyła zmagania w trzeciej fazie londyńskiego Wimbledonu. Teraz nasza reprezentantka wraca do regularnych rozgrywek, a jej pierwszym wyzwaniem w drabince turniejowej będzie pojedynek z czeską zawodniczką Sarą Bejlek. To właśnie to starcie otworzy jej zmagania w tegorocznej edycji kanadyjskiej imprezy.

Raszynianka doskonale wykorzystała ostatnie chwile przed turniejowym stresem na lokalne wycieczki. Sportsmenka wybrała się do Królewskiego Muzeum Ontario (Royal Ontario Museum), które dumnie nosi tytuł największej placówki w Kanadzie. Efektem tej wizyty jest obszerna galeria pamiątkowych fotografii, opublikowana przez dwudziestotrzylatkę bezpośrednio w przestrzeni internetowej.

„Odkrywam Toronto! Bądźcie czujni, aby dowiedzieć się, gdzie jestem i dlaczego tu jestem...” – zadeklarowała wprost polska gwiazda, w ten sposób zapraszając fanów do śledzenia jej dalszych losów podczas pobytu w Kanadzie.

Główną atrakcją wirtualnej galerii okazało się ujęcie, na którym radosna reprezentantka Polski stoi przed wielkim szkieletem prehistorycznego gada, stanowiącym wizytówkę kanadyjskiego obiektu. W kolejnym kadrze zawodniczka ustawiła się tuż przy imponującym modelu nosorożca, celowo strojąc przy tym bardzo posępną minę. Ta żartobliwa scenka z miejsca podbiła internet, generując ogromną falę wirtualnych serduszek i setki pozytywnych opinii od zachwyconych użytkowników platformy.