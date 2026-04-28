Sensacja na kortach w Madrycie. Austriaczka wyrzuciła z turnieju wiceliderkę rankingu

Anastazja Potapowa eliminuje Jelenę Rybakinę z madryckich zawodów

W czwartej rundzie turnieju tenisowego w Madrycie doszło do niezwykłego rozstrzygnięcia, ponieważ Anastazja Potapowa pokonała Jelenę Rybakinę wynikiem 7:6(8), 6:4. Reprezentantka Austrii wyrzuciła z imprezy wiceliderkę światowego zestawienia, chociaż w trakcie meczu groźnie upadła na nawierzchnię i nabawiła się bolesnych otarć.

- Prawie połamałam sobie wszystkie palce. Krwawiłam z kolana. Ale w takiej chwili nie myślisz o tym, co robisz, po prostu to robisz. Twoje ciało działa, a mózg całkowicie się wyłącza. Dobrze, że nie miałam czasu zbyt dużo o tym myśleć i po prostu to zrobiłam. Ona jest numerem dwa. Aktualnie należy do najlepszych. Oczywiście jestem wdzięczna za to zwycięstwo, ale nie chcę się zatrzymywać. Chcę dalej się rozwijać i może w międzyczasie zbliżyć się do tych dziewczyn - powiedziała po wielkim zwycięstwie Anastazja Potapowa, nr 56 WTA.

Obywatelstwo Austrii zamiast Rosji. W tle kontrowersje wokół Anastazji Potapowej

Anastazja Potapowa dołączyła do grona zawodniczek z Rosji, które zdecydowały się na zmianę barw narodowych. W grudniu 2025 roku 25-letnia tenisistka ogłosiła w internecie, że władze Austrii pozytywnie rozpatrzyły jej wniosek i od kolejnego sezonu będzie startować pod ich flagą. Ta decyzja wywołała spore zdziwienie, ponieważ wcześniej sportsmenka wzbudzała duże kontrowersje. Po wybuchu wojny w Ukrainie weszła na plac gry w trykocie Spartaka Moskwa, za co spotkała się z ostrą reprymendą ze strony Igi Świątek.

Anastazja Potapowa i Iga Świątek rywalizowały od lat. Głośny mecz w Paryżu

Obie zawodniczki miały okazję rywalizować ze sobą jeszcze w turniejach młodzieżowych, gdzie notowały świetne rezultaty. W tamtym czasie reprezentantka Austrii przewodziła w zestawieniu juniorek, wygrywając w 2016 roku młodzieżową edycję Wimbledonu w wieku zaledwie 15 lat. Eksperci przepowiadali jej pasmo sukcesów, a podczas juniorskiego French Open zdołała wyeliminować rówieśniczkę z Polski.

W dorosłym tenisie rozwój 25-latki wyraźnie zwolnił, a jej najwyższym osiągnięciem była 21. lokata w światowym rankingu. Pierwsze seniorskie starcie pomiędzy Igą Świątek a Anastazją Potapową odbyło się podczas Roland Garros w 2024 roku i wzbudziło ogromne zainteresowanie. Polska mistrzyni zdeklasowała przeciwniczkę 6:0, 6:0 w zaledwie czterdzieści minut, oddając jej w całym spotkaniu raptem dziesięć punktów.

Życie prywatne Anastazji Potapowej. Błyskawiczny rozwód z tenisistą

Mimo młodego wieku zawodniczka zdołała już wziąć ślub i formalnie zakończyć swój związek małżeński. We wrześniu 2023 roku Anastazja Potapowa przyjęła oświadczyny Aleksandra Szewczenki, rosyjskiego gracza reprezentującego obecnie Kazachstan. Para stanęła na ślubnym kobiercu w grudniu tego samego roku, jednak już we wrześniu 2024 roku oficjalnie poinformowano o ich rozwodzie. Aktualnie jej serce skradł holenderski zawodnik, Tallon Griekspoor.