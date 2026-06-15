Dlaczego somalijski sędzia nie weźmie udziału w MŚ 2026?

Somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, który miał być jednym z arbitrów na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, nie będzie mógł uczestniczyć w turnieju z powodu zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska administracja odmówiła mu wjazdu, wskazując na jego rzekome powiązania z osobami związanymi z organizacjami terrorystycznymi. Mimo tego, Artan otrzyma pełne wynagrodzenie za turniej.

Wsparcie ze strony UEFA i FIFA

Pomimo nieobecności na Mistrzostwach Świata, Artan nie pozostanie bez wsparcia. Europejska centrala piłkarska zdecydowała, że będzie sędzią w meczu o Superpuchar UEFA, gdzie Paris Saint-Germain zmierzy się z Aston Villą Birmingham. "Piłka nożna ma łączyć ludzi, a UEFA chce okazać szacunek Omarowi i jego wybitnym umiejętnościom sędziowskim" – uzasadnił tę decyzję szef UEFA Aleksander Ceferin.

Reakcja na decyzję USA

Artan, który był jednym z 52 arbitrów zaproszonych do sędziowania na MŚ 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie, wyraził wdzięczność za wsparcie ze strony FIFA po powrocie do Somalii. "To, co się stało było niefortunne. Jestem wdzięczny za wsparcie, jakiego udzieliła mi FIFA. Somalia jest nasza, niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy źle. Chcę powiedzieć naszej młodzieży, żeby nie traciła nadziei" – powiedział arbiter po powrocie do Mogadiszu.

Polityka imigracyjna USA a sport

Polityka imigracyjna administracji prezydenta Donalda Trumpa, która obejmowała zakaz podróżowania dla obywateli 12 krajów, w tym Somalii, wywołała obawy przed Mistrzostwami Świata. Rząd Somalii próbował negocjować z USA i FIFA, aby umożliwić Artanowi wjazd do Stanów Zjednoczonych, lecz bezskutecznie. Somalijski rząd wyraził smutek z powodu zaistniałej sytuacji.

Źródło PAP.