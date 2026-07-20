Ranking WTA. Aryna Sabalenka osiągnęła jubileusz na czele zestawienia

Białorusinka goni legendy

Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka od 21 października 2024 roku pozostaje na szczycie rankingu WTA. W poniedziałek, 20 lipca 2026 roku, zawodniczka rozpoczęła łącznie 100. tydzień jako liderka światowego zestawienia. Wynik ten daje jej aktualnie 10. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Aby dogonić plasującą się na dziewiątej pozycji Belgijkę Justine Henin, Sabalenka potrzebuje jeszcze 17 tygodni spędzonych na pierwszej pozycji.

Iga Świątek zajmuje w historycznej tabeli siódme miejsce. Polka w całej swojej dotychczasowej karierze spędziła na fotelu liderki łącznie 125 tygodni. Najlepszym wynikiem wszech czasów wciąż legitymuje się Niemka Steffi Graf, która przewodziła światowemu tenisowi przez imponujące 377 tygodni.

Jak przebiegała rywalizacja Świątek?

25-letnia Iga Świątek była pierwszą Polką w historii, która awansowała na szczyt zestawienia. Jej debiut w roli rakiety numer jeden nastąpił 4 kwietnia 2022 roku. Zastąpiła wówczas na czele Australijkę Ashleigh Barty, która niedługo wcześniej niespodziewanie zakończyła sportową karierę. Pierwsze panowanie raszynianki trwało nieprzerwanie przez 75 tygodni.

Polka straciła prowadzenie 11 września 2023 roku na rzecz Aryny Sabalenki. Po ośmiu tygodniach Świątek zdołała odzyskać pierwszą lokatę i utrzymała ją przez kolejnych 50 notowań. Sam ranking WTA, na którym opiera się zawodowa rywalizacja kobiet, jest publikowany nieprzerwanie od 3 listopada 1975 roku przez Women's Tennis Association.