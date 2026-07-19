Finał MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Kto zagra w wielkim starciu o złoto?

Jakie składy wybrali trenerzy na finał?

Szkoleniowcy obu reprezentacji, Lionel Scaloni oraz Luis de la Fuente, oficjalnie ogłosili wyjściowe jedenastki. Mecz odbędzie się w amerykańskim East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Pierwszy gwizdek arbitra zaplanowano punktualnie na godzinę 21. Rolę głównego rozjemcy w tym niezwykle ważnym spotkaniu będzie pełnił słoweński sędzia Slavko Vincić.

W ekipie obrońców tytułu mistrzowskiego od pierwszych minut zobaczymy na boisku kapitana Lionela Messiego. Argentyńczycy przystępują do walki po półfinałowym zwycięstwie nad reprezentacją Anglii 2:1. W porównaniu do tamtego spotkania, w pierwszym składzie pojawili się Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul oraz Nicolas Gonzalez, którzy poprzednio wchodzili z ławki rezerwowych.

Kto zagra w zespole z Europy?

Zestawienie hiszpańskiej drużyny narodowej jest identyczne jak w wygranym meczu półfinałowym. Europejska ekipa pokonała wcześniej reprezentację Francji wynikiem 2:0. Na boisku od pierwszej minuty pojawi się między innymi młody Lamine Yamal. Z opaską kapitańską na murawę wybiegnie natomiast pomocnik Rodri.

W hiszpańskich barwach zagrają: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Alex Baena oraz Mikel Oyarzabal. Skład Argentyny tworzą: Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez, Lionel Messi i Julian Alvarez. Kibice na całym świecie niecierpliwie czekają na rozpoczęcie sportowej rywalizacji.