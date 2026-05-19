Oferta gwiazdy filmów dla dorosłych dla bramkarza PSG. Żona piłkarza błyskawicznie zareagowała

Aktorka znalazła nietuzinkowy sposób na zagrzanie rosyjskiego golkipera do sportowej walki przed decydującym starciem. W udostępnionym materiale zaproponowała mu spędzenie razem gorącej nocy za każdą udaną interwencję na boisku. Dodatkowo zapewniła, że w przypadku zachowania czystego konta, zaserwuje mu rano wyjątkowy posiłek.

Film błyskawicznie zdobył rozgłos w internecie, generując mnóstwo reakcji użytkowników. Największą sensację wzbudził jednak komentarz Mariny Kondratiuk, czyli prawowitej małżonki znanego sportowca. Kobieta odniosła się do zamieszania z ogromną dawką dystansu. Zauważyła ironicznie, że gwiazda kina dla dorosłych zupełnie nie zna nawyków jej partnera. Wskazała, że rzekome gorące noce Safonowa oznaczają rozwiązywanie krzyżówek, seans ulubionego teleturnieju i sen przed północą w oczekiwaniu na poranny trening.

Decydujący mecz nadejdzie lada moment. Paris Saint-Germain zagra na stadionie Puskas Arena w Budapeszcie przeciwko londyńskiemu Arsenalowi. Francuski zespół będzie bronił tytułu zdobytego przed rokiem, kiedy w finale rozbił Inter 5:0. Brytyjczycy wracają do walki o to trofeum po 20 latach.