Rzuty karne na mistrzostwach świata. Który to już konkurs w historii?

Kolejne rzuty karne na mistrzostwach świata

Piątkowy mecz reprezentacji Australii z Egiptem przyniósł kibicom wielkie emocje aż do ostatnich minut spotkania. Ostatecznie pojedynek zakończył się remisem 1:1, co oznaczało konieczność rozegrania dodatkowej serii jedenastek. Zwycięsko z tej próby nerwów wyszedł zespół z Afryki, który wygrał decydujący etap stosunkiem 4-2. Oficjalne statystyki pokazują, że był to 38. konkurs rzutów karnych w historii piłkarskich mistrzostw świata. Tego typu rozstrzygnięcia zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie na trybunach.

Wyłanianie zwycięzcy w ten sposób to stały punkt decydujących faz pucharowych. Odpowiedzialność spoczywająca na strzelcach jest gigantyczna, a pojedynczy błąd może oznaczać pożegnanie z turniejem. Praktyka pokazuje, że seria rzutów z jedenastu metrów wymaga ogromnej odporności psychicznej zawodników. Właśnie dzięki temu turnieje rangi mistrzowskiej zyskują tak unikalny i niepowtarzalny charakter widowiska.

Kiedy odbył się pierwszy konkurs jedenastek?

Pierwszy taki przypadek na mistrzostwach świata miał miejsce ponad czterdzieści lat temu. Wówczas na mundialu w 1982 roku reprezentacja RFN mierzyła się w półfinale z drużyną Francji. Po regulaminowych 90 minutach zaciętej gry na tablicy wyników widniał remis 1:1. Z kolei po pełnej emocji dogrywce spotkanie zakończyło się rzadko spotykanym rezultatem 3:3. Konieczne było zatem przeprowadzenie premierowej serii rzutów karnych w zawodach tej najwyższej rangi.

Historyczny konkurs zakończył się ostatecznie cennym triumfem reprezentacji RFN w stosunku 5-4. Od tamtego przełomowego czasu tego rodzaju rozstrzygnięcia stały się nieodłącznym elementem najważniejszych imprez piłkarskich. Obecnie trudno wyobrazić sobie zaawansowaną fazę mistrzostw świata bez decydujących serii rzutów karnych. Stanowią one stały fundament każdego wielkiego piłkarskiego wydarzenia na najwyższym poziomie.