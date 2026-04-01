Robert Lewandowski żegna się z kadrą po porażce ze Szwecją? Ten zagadkowy wpis wywołał burzę

Zawodnicy prowadzeni przez Jana Urbana byli kompletnie zdruzgotani po zakończeniu spotkania. Telewizyjne kamery zarejestrowały ogromną rozpacz polskich graczy, a w szczególności załamanego Roberta Lewandowskiego, co z pewnością trwale zapisze się w pamięci rodzimych kibiców. Kluczowa akcja starcia w Sztokholmie miała miejsce w 88. minucie gry. W polskiej szesnastce doszło do gigantycznego chaosu, w którym początkowo świetnie spisał się Kamil Grabara. Futbolówka odbiła się jednak od słupka, a ostatecznie bezlitośnie dobił ją z bliskiej odległości Viktor Gyökeres. Szwedzki napastnik atomowym uderzeniem pod poprzeczkę przypieczętował los Biało-Czerwonych.

Zaskakujący wpis Roberta Lewandowskiego

Taki rozwój wypadków przekreśla szanse naszej kadry na udział w światowym czempionacie. Pomimo ogromnych starań kapitana zespołu, aby wprowadzić drużynę narodową na prawdopodobnie jego ostatni wielki turniej w karierze, cel ten nie został osiągnięty. Tuż po spotkaniu gwiazdor opublikował fotografię, na której wygląda na całkowicie zdruzgotanego wydarzeniami z boiska. Do zdjęcia nie dołączył żadnych własnych słów, ale w tle zabrzmiał bardzo wymowny utwór "Time to say goodbye", co błyskawicznie wywołało lawinę spekulacji o jego przyszłości.

- Wrócę do klubu, mam jeszcze do rozegrania parę meczów. Mam parę znaków zapytania z tyłu głowy - mówił enigmatycznie przed kamerami TVP Sport.