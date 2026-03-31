Cezary Kulesza zadecydował o przyszłości Jana Urbana. Ogłosił to tuż po meczu

Dramatyczna końcówka w Solnie i koniec marzeń o mundialu

Biało-czerwoni przegrali 2:3, tracąc decydującą bramkę w ostatnich minutach spotkania rozegranego w Solnie. Ten wynik przekreślił szanse reprezentacji Polski na awans do mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Awans wywalczyli gospodarze.

Dla Jana Urbana był to pierwszy przegrany mecz w roli selekcjonera kadry narodowej. Wcześniej, w siedmiu rozegranych starciach, polska drużyna zanotowała pięć wygranych i dwa remisy. 63-letni trener przejął stery w reprezentacji 16 lipca.