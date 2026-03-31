Cezary Kulesza zadecydował o przyszłości Jana Urbana. Ogłosił to tuż po meczu

Michał Skiba
2026-03-31 23:26

Prezes PZPN Cezary Kulesza błyskawicznie zareagował na przegraną reprezentacji Polski ze Szwecją. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał decyzję dotyczącą przyszłości Jana Urbana na stanowisku selekcjonera.

Cezary Kulesza

i

Autor: Cyfrasport Cezary Kulesza

Dramatyczna końcówka w Solnie i koniec marzeń o mundialu

Biało-czerwoni przegrali 2:3, tracąc decydującą bramkę w ostatnich minutach spotkania rozegranego w Solnie. Ten wynik przekreślił szanse reprezentacji Polski na awans do mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Awans wywalczyli gospodarze.

Dla Jana Urbana był to pierwszy przegrany mecz w roli selekcjonera kadry narodowej. Wcześniej, w siedmiu rozegranych starciach, polska drużyna zanotowała pięć wygranych i dwa remisy. 63-letni trener przejął stery w reprezentacji 16 lipca.

"Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony." - ogłosił w mediach społecznościowych prezes PZPN Cezary Kulesza.

