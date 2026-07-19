Robert Lewandowski w Nowym Jorku na finale MŚ 2026. Polak zachwyca stylizacją

Robert Lewandowski przyleciał do Stanów Zjednoczonych w charakterze gościa specjalnego na finał Mistrzostw Świata 2026, momentalnie skupiając na sobie obiektywy światowych fotoreporterów .

. Najlepszy polski napastnik zaprezentował niezwykle elegancki ubiór nawiązujący do największych sław kina, co ostatecznie udowadnia jego silną pozycję w globalnym świecie show-biznesu.

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Robert Lewandowski na finale MŚ 2026 w Nowym Jorku

Tak potężne piłkarskie święto zawsze gromadzi na trybunach najbardziej rozpoznawalne osobistości, dlatego w tym prestiżowym gronie po prostu musiało znaleźć się miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy snajper wylądował w amerykańskiej metropolii już w sobotę, aby na żywo śledzić ostateczne rozstrzygnięcia tegorocznego mundialu. Jego krótka wizyta wywołała ogromne poruszenie, a fotografie uśmiechniętego zawodnika błyskawicznie zalały platformy społecznościowe.

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Napastnik zdecydował się na niezwykle szykowny ubiór, dzięki któremu przypominał popularnego aktora pozującego na czerwonym dywanie. Precyzyjnie dopasowany garnitur doskonale uwydatniał jego fizyczną budowę, natomiast ciemne szkła okularów nadawały całej kreacji intrygującego charakteru. Były gracz Bayernu dobitnie pokazał, że pod kątem mody wcale nie ustępuje zagranicznym celebrytom. Wielki finał będzie obserwował ze specjalnej strefy VIP wielkiego obiektu w East Rutherford, gdzie towarzyszyć mu będą inne wybitne osobistości ze świata sportu i kultury.

Hiszpania i Argentyna zagrają w niedzielę o triumf w Mistrzostwach Świata

Zamknięcie najdłuższego czempionatu w dziejach futbolu to w równej mierze sportowa rywalizacja, co ogromne wydarzenie towarzyskie. Dokładnie o godzinie 21:00 czasu obowiązującego w Polsce na zielonej murawie zameldują się jedenastki Hiszpanii oraz Argentyny. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego spróbuje wywalczyć swoje drugie w historii złoto, nawiązując do pięknego sukcesu z 2010 roku. Reprezentacja z Ameryki Południowej, napędzana przez niezawodnego Lionela Messiego, staje przed historyczną szansą zdobycia czwartego tytułu mistrzowskiego i utrzymania cennego trofeum wywalczonego niedawno na katarskich boiskach.

Niedzielne widowisko zapowiada się jako niezwykle intrygujące zderzenie dwóch zupełnie różnych generacji piłkarskich. Na placu gry zaprezentuje się fenomenalny dziewiętnastolatek Lamine Yamal, który stanie naprzeciw starszego o równe dwie dekady gwiazdora z Rosario. Jeśli drużyna z Ameryki Południowej ostatecznie zwycięży, legendarny Argentyńczyk stanie się głównym faworytem do zgarnięcia statuetki dla najbardziej wartościowego gracza całej imprezy.

QUIZ. Test o mundialach! Tylko dla prawdziwych ekspertów! Żadnych pytań o Polskę Pytanie 1 z 11 Mistrzostwa świata broni Argentyna. Ile razy w historii udała się ta sztuka w historii mundiali? 0 1 2 3 Następne pytanie

Donald Trump, Shakira i Madonna uświetnią finał mundialu 2026

Oprócz czysto sportowych uniesień na wszystkich kibiców czekają również potężne emocje pozaboiskowe. Na stadionowych trybunach luksusowego obiektu zagości między innymi sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który według oficjalnego harmonogramu osobiście przekaże wznoszone trofeum kapitanowi zwycięskiej reprezentacji, bezpośrednio współpracując w tym doniosłym momencie z przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Giannim Infantino.

Gospodarze tego globalnego turnieju przygotowali także imponującą oprawę wizualną i rozrywkową, garściami czerpiąc z udanego formatu znanego z przerw amerykańskiego Super Bowl. Pomiędzy pierwszą a drugą połową decydującego spotkania na murawie odbędzie się wielkie muzyczne show, podczas którego swoje największe hity wykonają na żywo Shakira, Madonna oraz Justin Bieber.