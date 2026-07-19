Leo Messi zaskoczył tuż przed finałem z Hiszpanią. Jego słowa chwytają za serce

Mimo upływu lat, 39-letni Leo Messi nie przestaje imponować na piłkarskich boiskach. Znakomita postawa lidera „Albicelestes”, okraszona spektakularnymi trafieniami i kluczowymi podaniami, poprowadziła drużynę do kolejnego finału mistrzostw świata. Droga obrońców tytułu przez fazę pucharową była pełna wyzwań i trudnych momentów, w których nie brakowało również dyskusyjnych sytuacji. Ostatecznie jednak Argentyńczycy zameldowali się w decydującym starciu, a ich kapitan zyskał szansę, by – podobnie jak podczas turnieju w Katarze – po raz ostatni w karierze sięgnąć po najważniejsze piłkarskie trofeum na świecie.

W przeddzień wielkiego finału, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, Leo Messi zamieścił w mediach społecznościowych fotografię całej drużyny narodowej. Zdjęcie opublikowane na Instagramie zostało wzbogacone o bardzo emocjonalny wpis, w którym piłkarz zwrócił się bezpośrednio do swoich kibiców i wszystkich Argentyńczyków.

Najpiękniejsze w tych wszystkich latach nigdy nie były tylko tytuły, lecz cała droga. Dzielenie codzienności z tą grupą, wspólna walka, podnoszenie się w trudnych momentach i cieszenie się każdym krokiem.Dziękuję każdemu z moich kolegów, sztabowi technicznemu oraz wszystkim osobom, które pracują codziennie, by ta Reprezentacja nadal była rodziną. Bez względu na to, co stanie się w finale, ta grupa już napisała historię, której nigdy nie zapomnimy i której nikt nie będzie mógł wymazać. VAMOS ARGENTINA! - napisał Leo Messi