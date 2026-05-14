Małgorzata Tomaszewska o studniówce z Lewandowskim. Padły zaskakujące słowa

Lewandowski wspomina studniówkę. Zaskoczył Szczęsnego

Podczas przejazdu autokarem Robert Lewandowski zapytał Wojciecha Szczęsnego, czy wie, że na jego studniówce bawił się Jan Tomaszewski. Zaskoczony bramkarz początkowo nie mógł w to uwierzyć, dopóki nie skojarzył, że na balu była również córka legendarnego golkipera. Kanał Sportowy transmitował długą rozmowę piłkarzy. „Lewy” przyznał, że chodziło o Małgorzatę Tomaszewską i zdradził interesujący szczegół z tego wydarzenia.

Tymczasem Gosia Tomaszewska córka znanego bramkarza Jana Tomaszewskiego opowiadała przed chwilą w Dzień Dobry TVN jak tańczyła poloneza na studniówce w 2007 roku z Robertem Lewandowskim. pic.twitter.com/StC6cVQhNX— Michał Moch (@MichalMoch87) May 14, 2026

– I ja tańczyłem z nią. A nie wiem, czy Jan Tomaszewski to wie – powiedział napastnik FCB.

Małgorzata Tomaszewska przyniosła wideo. Tak zapamiętała „Lewego”

W czwartkowy poranek Małgorzata Tomaszewska pojawiła się w studiu „Dzień Dobry TVN”. Wywołana do odpowiedzi przez piłkarza, zaprezentowała nagranie z poloneza. Wyjaśniła, że chodzili do równoległych klas, ponieważ Lewandowski uczęszczał do szkoły o profilu koszykarskim. Dodała, że podczas tańca w styczniu 2007 roku wszyscy byli bardzo skupieni, traktując to niemal jak sportową rywalizację.

– Nie mieliśmy jakoś specjalnie relacji. Mamy wspólnych relacji jakiś. To było "cześć, cześć" na korytarzu. Robert był dosyć cichy, taki skupiony na tym swoim celu – opisywała córka Jana Tomaszewskiego, potwierdzając ogromne wzruszenie taty (o którym dobrze wiemy i poniekąd czujemy się za niektóre łzy odpowiedzialni...)

Jan Tomaszewski wzruszony. Miękkie serce legendy

Tomaszewska odniosła się również do reakcji swojego ojca. Przyznała, że choć słynie on z ciętego języka, w rzeczywistości ma bardzo wrażliwą naturę. Za każdym razem, gdy sytuacja dotyka jego prywatności, pojawiają się łzy. Były bramkarz reprezentacji Polski płakał zarówno podczas samej studniówki, jak i słuchając wspomnień piłkarzy. Według córki, poczuł się, jakby znowu dzielił z nimi szatnię i bardzo cieszy go rola starszego kolegi.

Tymczasem po mistrzowskim świętowaniu forma piłkarzy Barcelony wyraźnie spadła. W meczu 36. kolejki LaLiga zaprezentowali się słabo, ulegając Deportivo Alaves 0:1.