Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery. Kapitan kadry pożegnał zmarłego trenera

Msza żałobna ku pamięci Jacka Magiery została odprawiona w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Wśród licznie zgromadzonych członków rodziny i ludzi sportu znalazł się między innymi Robert Lewandowski.

Nagłe odejście 49-letniego szkoleniowca wywołało ogromny szok w całym polskim środowisku piłkarskim.

Jakie były bezpośrednie przyczyny tego niespodziewanego i tragicznego w skutkach zdarzenia?

W czwartek, 16 kwietnia w samo południe, warszawska Katedra Polowa Wojska Polskiego stała się miejscem mszy żałobnej za duszę Jacka Magiery. Kościół szczelnie wypełnili najbliżsi, przyjaciele oraz znane postacie ze świata sportu, pragnący oddać hołd zmarłemu szkoleniowcowi i byłemu zawodnikowi. W tym licznym gronie żałobników łatwo można było dostrzec kapitana naszej piłkarskiej reprezentacji narodowej.

Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery

Obecność Roberta Lewandowskiego stanowi niezwykle wymowny znak, pokazujący skalę straty dla rodzimego futbolu. Lider polskiej reprezentacji odłożył na bok swoje codzienne obowiązki, aby osobiście stawić się na uroczystościach żałobnych i oddać cześć zmarłemu. Taka postawa napastnika dobitnie udowadnia, jak ogromnym uznaniem i sympatią w sportowym środowisku cieszył się Jacek Magiera.

Świątynia wypełniła się mnóstwem osób, które pragnęły towarzyszyć szkoleniowcowi podczas tego ostatniego pożegnania. Po zakończeniu nabożeństwa, zaplanowanego na godzinę 12:00, procesja z trumną wyruszy w kierunku Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Właśnie tam, dokładnie o godzinie 14:30, rozpocznie się główna część ceremonii pogrzebowej.

Tragedia we Wrocławiu. Nie żyje Jacek Magiera

Wiadomość o zgonie Jacka Magiery zszokowała opinię publiczną w piątek, 10 kwietnia. Absolutnie nic nie wskazywało na zbliżający się dramat, bowiem 49-latek słynął z doskonałej kondycji, a tamtego poranka po prostu wyszedł na trening. W trakcie biegania po wrocławskim Parku Grabiszyńskim mężczyzna niespodziewanie upadł i stracił przytomność. Pomimo błyskawicznie rozpoczętej reanimacji, nie udało się uratować jego życia.

Odejście szkoleniowca wywołało głęboki smutek nie tylko wśród rodziny, ale również w całej sportowej społeczności w kraju. Zanim główne obchody żałobne przeniesiono do stolicy, zasłużony trener został najpierw godnie pożegnany w swoim rodzinnym Wrocławiu. We wtorek we wrocławskiej parafii św. Franciszka z Asyżu zorganizowano specjalne nabożeństwo oraz czuwanie przy trumnie zmarłego, w którym uczestniczyły setki poruszonych mieszkańców.

