Maria Stenzel i Mateusz Żyro wzięli ślub. Siatkarka pokazała zdjęcia z ceremonii

Zakochani przestali ukrywać relację w maju 2024 roku. Reprezentantka Polski pokazała wtedy urocze zdjęcie z Mateuszem Żyrą, potwierdzając tym samym plotki krążące od dłuższego czasu w kuluarach sportowego środowiska.

Obecnie sportowcy celebrują nowy rozdział swojej znajomości. W sieci opublikowano ujęcia z uroczystości, gdzie świeżo upieczeni małżonkowie wymieniają czułe pocałunki przy niezwykle szykownej i jasnej scenografii.

Decyzję o małżeństwie sportowcy ogłosili po romantycznym wyjeździe do Francji. Piłkarz oświadczył się ukochanej w czerwcu 2025 roku podczas wspólnego pobytu w Paryżu. Nieco później zawodniczka wyjawiła internautom, że cała ceremonia zaplanowana jest na 2026 rok.

Impreza weselna odbyła się 3 czerwca na terenie Pałacu Rozalin. Gwiazda siatkówki pochwaliła się premierowymi kadrami jeszcze w trakcie trwania tego samego dnia, by chwilę później dorzucić do sieci następne porcje filmów i zdjęć z najważniejszego wydarzenia.

Zespół odpowiedzialny za wesele przygotował imponującą oprawę wizualną. Jedną z głównych atrakcji stanowiły wielkie białe fontanny iskier, przy których nowożeńcy świętowali swoje szczęście u boku rodziny i przyjaciół.

Zawodniczka w latach 2018-2024 z powodzeniem zakładała koszulkę narodowej reprezentacji siatkarek. Po zakończeniu paryskich igrzysk olimpijskich nie otrzymała powołania do kadry na następny sezon, a chwilę później definitywnie rozstała się z drużyną ŁKS Commercecon Łódź i aktualnie nie ma pracodawcy.

Jej wybranek grał w przeszłości dla Legii Warszawa, Stali Mielec oraz Miedzi Legnica. Dzisiaj piłkarz broni barw ekstraklasowego Widzewa Łódź.