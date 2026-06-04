Maja Chwalińska zagra w finale Roland Garros! Kiedy mecz z Mirrą Andriejewą?

Sensacyjny awans Polki

Maja Chwalińska wywalczyła awans do finału paryskiego turnieju, pokonując Dianę Sznajder, a w meczu o tytuł jej przeciwniczką będzie Mirra Andriejewa. Występująca w Paryżu polska tenisistka, plasująca się obecnie na 114. pozycji rankingu, jest autorką największej niespodzianki tegorocznej imprezy. Spektakularny sukces we Francji sprawił, że polska tenisistka awansuje co najmniej na 21. miejsce. Przed startem sezonu jej głównym założeniem było samo wejście do pierwszej setki rankingu, a przed wylotem do Paryża celowała po prostu w pomyślne przejście eliminacji.

Przeciwniczką reprezentantki Polski w finałowym starciu będzie Mirra Andriejewa. Młoda Rosjanka w pierwszym z półfinałów zaskakująco gładko ograła Martę Kostiuk 6:1, 6:3, pogromczynię Igi Świątek w 4. rundzie (7:5, 6:1). Awans do paryskiego finału oznacza, że Maja Chwalińska została trzecią reprezentantką naszego kraju w Erze Open, która wystąpi w finale imprezy wielkoszlemowej, dołączając tym samym do Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek.

Kiedy finał Roland Garros Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa?

Finałowe starcie z udziałem Mai Chwalińskiej i Mirry Andriejewej w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros zaplanowano na sobotę 6 maja 2026 roku. Rozpoczęcie meczu, który wyłoni zwyciężczynię tegorocznej edycji, przewidziano na godzinę 15. Kibice będą mogli śledzić decydujący pojedynek zarówno dzięki transmisji telewizyjnej na Eurosporcie, jak i za pośrednictwem platform streamingowych HBO Max oraz Player.pl.

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