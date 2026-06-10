Robert Lewandowski na kebabie z youtuberami. Jego żart o tanich liniach robi furorę w sieci

W trakcie nagrania z tego nietypowego spotkania panowała bardzo luźna atmosfera. Sam piłkarz z uśmiechem zdradził, że już przy początkowych kęsach fast foodu poczuł wyraźne pieczenie w ustach. Na zakończenie wizyty w lokalu zapewnił internetowych twórców, że po zejściu z pokładu samolotu od razu zda im relację ze swojego samopoczucia.

Lot z gwiazdorem przebiegł bez komplikacji, a zawodnik natychmiast przypomniał sobie o złożonej umowie. Pod wpisem zamieszczonym przez Bagiego, kapitan polskiej kadry narodowej postanowił odpowiedzieć w żartobliwym tonie, bezpośrednio nawiązując do popularnego przewoźnika lotniczego.

„Dobrze, że tym razem nie leciałem Wizzairem, bo żadnego zdjęcia bym nie zrobił” – skomentował z rozbawieniem polski napastnik.

Taka reakcja wywołała ogromną falę pozytywnych komentarzy, utwierdzając internautów w przekonaniu, że sportowiec potrafi świetnie bawić się własnym wizerunkiem. Materiał wideo ze wspólnego wyjścia do baru błyskawicznie stał się hitem. Warto przypomnieć, że zawodnik już wcześniej zaplusował u kibiców, gdy podczas podróży do kraju leciał zwykłym rejsowym samolotem i bardzo chętnie stawał do pamiątkowych fotografii ze współpasażerami.

📲 Robert Lewandowski zgodnie z obietnicą wyskoczył na kebaba podczas pobytu w Polsce. [IG] 🥙 pic.twitter.com/d8YTTQpzXn— BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 8, 2026