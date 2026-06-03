Rewolucja w PZPN. Koniec z luksusowymi hotelami, zjazd działaczy w nowym miejscu

Federacja piłkarska kończy z organizacją wystawnych zjazdów w zewnętrznych ośrodkach i przenosi delegatów do własnej siedziby .

. Dzięki tej zmianie kasa związku zyska ogromne fundusze, ponieważ znikną koszty rzędu pół miliona złotych rocznie.

Wyjaśniamy, z czym wiąże się ten bezprecedensowy krok dla futbolowej centrali i jakie uchwały zapadną w nowym miejscu.

Koniec z luksusowymi hotelami. PZPN szuka oszczędności

Dotychczasowe spotkania przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej nierozerwalnie łączyły się z rezerwacją ogromnych przestrzeni w ekskluzywnych obiektach. Tego typu przedsięwzięcie wymagało nie tylko zaawansowanego planowania, ale też ogromnych nakładów pieniężnych. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że rachunki za organizację zjazdu poza murami federacji mogły wynosić nawet 500 tysięcy złotych.

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Zarząd krajowej federacji zaskoczył jednak w tym roku radykalnym cięciem wydatków. Zamiast przeznaczać potężne kwoty na wynajem zewnętrznych przestrzeni, władze postanowiły zrobić użytek ze swojej bazy lokalowej. Tym samym po raz pierwszy zjazd odbędzie się bezpośrednio w biurach PZPN. Na potrzeby wydarzenia przystosowano dwa poziomy związkowego budynku, aranżując zarówno główną salę obrad, jak i w pełni profesjonalną strefę dla dziennikarzy. Takie posunięcie to jasny znak, że piłkarska centrala zaczęła uważnie przyglądać się swoim finansom.

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Decyzje zapadną w siedzibie PZPN. Co oznacza zjazd delegatów?

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów to z punktu widzenia prawa najważniejszy organ władzy w krajowym futbolu. Zarząd zwołuje je każdego roku, aby podsumować działalność związku na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy. To właśnie w trakcie tych spotkań delegaci decydują o zatwierdzeniu raportów finansowych i merytorycznych, a także udzielają władzom federacji formalnego absolutorium za miniony okres.

Należy zaznaczyć, że w cyklu czteroletnim obrady przybierają formę wyborczą i w ich trakcie wyłaniany jest nowy prezes oraz skład zarządu. Obecne spotkanie ma jednak wyłącznie wymiar sprawozdawczy. Związkowi delegaci rozpoczną swoje obrady w środę o godzinie 13:00.